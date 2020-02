Grafika: FACEBOOK

Facebook pracuje na možnosti streamování her z Androidu

Herní průmysl už není jen o koupi nějakého titulu, hraní na počítači nebo online. Čím dál více se prosazuje možnost streamování, díky čemuž mnozí vydělali hotové bohatství. Z hráčů se stávají celebrity a díky streamování získávají mnoho fanoušků. Do této oblasti společnosti investují nemalé prostředky a snaží se nabídnout co nejjednodušší uživatelskou zkušenost. Nyní se ukazuje, že možnost streamování nabídne i Facebook.

Facebook a streamování

Samotná aplikace Facebok nabízí mnoho funkcí a sekcí, mezi kterými najdeme i sledování videí. Zde bychom se mohli dočkat nové základny hráčů, kteří budou ukazovat, jak hrají hry na mobilu. Jane Manchun Wong (@wongmjane) se podařilo v aplikaci pro Android najít části kódu a aktivovat je.

Díky tomu se dozvídáme, že přímo aplikace Facebook pro Android získá možnost streamování her z mobilního telefonu. Samozřejmě jsou zde úskalí. Samotná aplikace bude varovat, že se bude přenášet na sociální síť v rámci živého sledování veškerý obraz z displeje společně se záznamem z mikrofonu a také kamery. Varování zmiňuje i zobrazování notifikací všem, co budou streamování sledovat, takže použití této funkce může mít svá úskalí.

Zatím není jasné, jaké aplikace nebo hry budou podporovány, ale zatím to vypadá, že si budete moci vybrat z toho, co máte na zařízení. Samotné streamování budete moci vysílat veřejně, nebo jen pro určitý okruh lidí. Budeme si muset počkat na představení novinky, abychom se dozvěděli technické detaily. Není zatím jasné, jestli stream bude možné uložit do zařízení, případně jaké ovládací prvky budou k dispozici.

