Displej Galaxy Z Flip není o moc odolnější než u Galaxy Fold

Dalo by se říci, že na současném trhu se smartphony je již druhá generace ohebných smartphonů. První vlna obsahovala modely jako Samsung Galaxy Fold nebo Huawei Mate X. Následně se objevil model Motorola Razr a krátce na to Galaxy Z Flip od Samsungu. Právě model o jihokorejského výrobce přišel s technologií ohebného skla, neboli UTG – Ultra Thin Glass. Na oficiálním webu se přímo uvádí:

Seznamte se s vůbec první skládací skleněnou obrazovkou telefonu Galaxy. Displej vyrobený ze skla Samsung Ultra Thin Glass vás bude překvapovat při každém otevření.

Displej Galaxy Z Flip neodolá

Právě z takového popisu by se mohlo zdát, že právě tento ohebný displej bude skutečně disponovat povrchem, který odolá lépe než předchozí generace ohebných mobilů. Očekávali jsme, že pokud se jedná o sklo, minimálně vydrží, když na něj přitlačíte nehtem.

Zack Nelson z kanálu JerryRigEverything se pustil do svého tradičního mučení této novinky a v podstatě prokázal, že displej není chráněn čistým sklem. Výsledky jeho testu jdou vidět na obrázcích níže.

Na videu lze sledovat, jak Zack jasně zanechává znatelné poškození displeje při použití nástroje s plastovou špičkou. Dokonce se mu daří narušit povrch displeje pouhým nehtem. Samsung se již stihl vyjádřit k tomuto výsledku a uvádí, že nad samotným UTG je tenký ochranný film podobný tomu, který je použit u Galaxy Fold. Stále stojí za tvrzením, že Galaxy Z Flip je prvním mobilem s tenkým ohebným sklem.

Společnost nechává zobrazovat varování při samotném spuštění mobilu, že by měl být uživatel opatrnější při používání a neměl by na displej moc tlačit. Sice se tedy jedná o první mobil s UTG, ale je evidentní, že patřičnou ochranu neposkytuje, jak bychom si představovali. Minimálně nehet by neměl zanechat výraznější stopu na displeji.

Zřejmě si ještě nějakou dobu počkáme, než se podaří vyvinout takový materiál ochrany displeje, který vydrží více. Ohebné smartphony tu jsou krátce a otázkou je, jak se jim povede po delším používání.



