Oficiálně: ohebné véčko Galaxy Z Flip stojí 38 999 Kč

Samsung již představil smartphone s ohebným displejem – Galaxy Fold. Bohužel se jedná o větší zařízení, přičemž samotný ohebný displej je náchylný na poškození. Nyní jsme se dočkali další novinky, která nabízí zcela odlišnou konstrukci, přičemž se zapracovalo na ochraně ohebného displeje. Samsung Galaxy Z Flip by se měl stát hitem tohoto roku, ale ve své podstatě se jedná o prvotinu Samsungu, takže bude hodně záležet na recenzích.

Ohebné véčko od Samsungu

Jak již bylo řečeno, na novince je nejzajímavější ohebný displej, a to nejen z pohledu ohýbaná zobrazovacího panelu. Samsung totiž jako první výrobce na světě použil velmi tenké ohebné sklo. Sice nezaručuje kompletní ochranu, ale je to rozhodně lepší materiál než plast. Ten poškodíte jednoduše. Sklo by mělo odolat zejména při běžném používání.

Ohebné véčko má samozřejmě svůj smysl. Díky své konstrukci se jedná o kompaktní smartphone, který se vleze do každé kapsy, ale při rozložení se nabízí 6,7palcový Full Hd+ AMOLED displej. Při složeném stavu musí postačit malý informativní dotykový displej. Sice zobrazí jen nejnutnější informace, ale může posloužit pro přijmutí nebo odmítnutí hovoru.

Samsung našel ale další využití pro Galaxy Z Flip. V rámci propagační materiálů láká například na možnost používání v polootevřeném stavu, kdy v podstatě mobil nepotřebuje stativ. případně si jej můžete nahnout libovolně.

Co se týče specifikací, najdeme zde poměrně běžnou top modelovou výbavu, byť zde není použít zcela nejnovější procesor. Na druhou stranu se nabízí ve 256GB verzi, ale zde je nutné upozornit, že zde chybí slot na paměťovou kartu. Zajímavostí je, že Galaxy Z Flip má k dispozici slot na nanoSIM kartu, což Motorola Razr nemá. Bonusem navíc je podpora pro eSIM.

Samsung v tomto případě nenabízí ty nejlepší fotografické možnosti. Pro běžné focení poslouží 12MPx foťáky, přičemž jeden z nich je pro širokoúhlé snímky. Přední kamera má 10 MPx. O energii se stará baterie o kapacitě 3300 mAh, přičemž je zde podpora rychlého nabíjení, a to i bezdrátově.

Specifikace Samsung Galaxy Z Flip

displej: 6,7 palců, 2636 x 1080 pixelů, AMOLED, ohebný, skleněná ochrana 1,1 palců, 300 x 112 pixelů, Super AMOLED

procesor: Snapdragon 855+

RAM: 8 GB

úložiště: 256 GB

Android 10 + OneUI 2.0

čtečka otisků na straně

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS, PDAF 12 MPx, f/2.2, širokoúhlý, 123° přední – 10 MPx, f/2.4

USB C, nanoSIM, eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,256QAM

Bluetooth v 5.0 (LE až po 2Mb/s), ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, MST

rozměry: 167,3 x 73,6 x 6,9 mm, 183 gramů zavřený: 73,6 x 87,4 x 17,3 mm

baterie: 3300 mAh + 9W bezdrátové nabíjení, 15W nabíjení, reverzní nabíjení

Smartphone Galaxy Z Flip se objeví na českém trhu od 21. února za cenu 38 999 Kč. K dispozici bude v růžové a černé barvě. Předobjednávky začínají již dnes.



