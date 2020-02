Chystá se Snapdragon 865 Plus, představí se asi do 6 měsíců

Pakliže hledáte nejvýkonnější mobilní telefon současnosti, měli byste hledat takové zařízení, v kterém tepe Snapdragon 865. Bezpochyby patří mezi nejvýkonnější procesory, byť má například konkurenci v podobě Exynosu 990, který najdeme u nejnovějších top modelů od Samsungu. Nástupce procesoru bude dostupný až za rok a objeví se u další generace top modelů, ale ještě před tím se zřejmě dočkáme vylepšené verze.

Snapdragon 865 Plus?

Přibližně půl roku po představení Snapdragonu 855 jsme se dočkali vylepšené verze Snapdragon 855 Plus. Sice jsme se nedočkali výrazných novinek nebo vylepšení, ale nabízel se vyšší výkon. Společnost Qualcomm vyladila procesor, díky čemuž jsme se dočkali v předstihu výkonnějších smartphonů, zejména herních.

Nyní se objevují informace, že již za dva měsíce budou k dispozici první prototypy pro společnosti, aby mohly nachystat nové modely. Sice nelze očekávat zcela nových modelů, ale zřejmě dojde na znovuuvedení již představených smartphonů, jen dostanou přívlastek Pro nebo něco podobného. To se právě stalo minulý rok.

Plus verze od běžné se také lišila lepší podporou 5G sítě. Nyní se ale spekuluje, že by model Snapdragon 865 Plus měl nabídnout přímou integraci 5G modemu, ale spíše očekáváme, že takovou novinku chystá Qualcomm až pro následující generaci, Snapdragon 875.

První mobily se Snapdragonem 865 Plus by se mohly objevit již ve třetím čtvrtletí tohoto roku. První firmy nabízející nový procesor budou zřejmě Xiaomi, OnePlus, Vivo, Nubia a Black Shark. Sice se v té době představí Pixel 5, ale Google zřejmě zůstane u základní verze Snapdragon 865.

Zdroj: gizmochina.com



Domů » Články » Chystá se Snapdragon 865 Plus, představí se asi do 6 měsíců

reklama reklama