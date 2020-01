Chystá se smartphone s 80W nabíjením

Pokud jde o nabíjení smartphonů, v poslední době se objevují čím dál zajímavější kousky, které jsou schopny doplňovat energii neuvěřitelně rychle. Některé společnosti pracují na 100W technologii. Dokonce se pracuje už i na 120W nabíjení, ale bude nějakou dobu trvat, než se tyto novinky objeví v běžně dostupných mobilech. Nyní se ukazuje, že Nubia chce nabídnout smartphone s 80W nabíjením.

80W král v nabíjení?

V tuto chvíli najdete na našem trhu poměrně zajímavé modely, které nestojí mnoho a přesto nabízí jedno z nejrychlejších nabíjení na trhu. Příkladem je realme X2 Pro (recenze), ale zde je vše řešeno paralelním nabíjením dvou baterií, které jsou ukryty v mobilu. Nyní se ale Ni Fei (spoluzakladatel a prezident společnosti Nubia) pochlubil na sociální sítí fotografií smartphonu, na které jdou vidět specifikace ohledně nabíjení.

Konkrétně si lze všimnout hodnot jako 8404 mV a 9608 mA. To by mohlo znamenat, že novinka nabídne 80W technologii nabíjení. Jedná se o extrémní hodnotu a pokud by zařízení mělo jen jednu baterii, mohli bychom pochybovat nad životností. Odhadujeme ale, že mobil bude mít minimálně dvě baterie, které se budou paralelně nabíjet.

Spekuluj se, že by se mohlo jednat o smartphone Red Magic 5G, který by se měl objevit ještě v tomto roce. Ten bude zapadat do kategorie herních mobilů a pravděpodobně nabídne procesor Snapdragon 865.

Zdroj: 9to5google.com



