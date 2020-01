Google Překladač dostane funkci živého přepisu

Google stále pracuje na vytvoření služeb, které zjednoduší komunikaci nezávisle na jazyku, kterým osoby hovoří. Dalo by se říci, že cílem je vytvoření univerzálního tlumočníka, který bude pracovat v reálném čase a bude jedno, jakým jazykem osoby hovoří. Taková budoucnost je ještě vzdálená, ale to ještě neznamená, že by se nepracovalo na nových funkcí. Nyní se ukazuje, že aplikace Google Překladač dostane poměrně zajímavou možnost.

Google Překladač s živým přepisem

Služba Google Překladač existuje již mnoho let a nabízí poměrně zajímavé funkce a možnosti. Kupříkladu ji lze použít jako tlumočníka, kdy aplikace nabízí možnost překladu z jednoho jazyka do druhého. Stačí zapnout funkci Konverzace a na základě detekce jazyka překládá aplikace do druhého zvoleného. Nyní se ale ukazuje, že se pracuje na další novince, která se vám bude zdát povědomá.

Google Diktafon je nová aplikace v Obchodě Play

Aplikace Google Překladač dostane totiž funkci živého přepisu. V praxi to bude znamenat, že nastavíte jazyk, z kterého se má překládat. Aplikace následně bude automaticky překládat vše do textové podoby v jazyce, v kterém rozumíte. Samotná ukázka byla prezentována společností na jedné události v San Francisku.

Google uvádí, že překlad hlasové podoby do textové nebude stoprocentně přesný, ale měl by postačovat k pochopení toho, co bylo řečeno. Navíc aplikace bude upravovat výsledný text na základě kontextu, přičemž se myslelo i na interpunkce. I zde bude využívána umělá inteligence pro vylepšování překladů, takže častějším používáním se bude funkce jako taková vylepšovat.

Zatím se neví, kdy by mohla být novinka k dispozici, ale rozhodně si najde své využití. Například si budete moci nechat živě přepisovat do svého jazyka vše, co řekne například průvodce na nějaké dovolené. Do této chvíle něco takového nebylo možné, nebo využití funkce Konverzace nebylo praktické.

