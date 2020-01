Smarty: 20% sleva na kryty Karl Lagerfeld, powerbanky Belkin i batohy Herschel [sponzorovaný článek]

Smarty nabízí 20% slevu na různé příslušenství!

Není nic děsivějšího než pavouk na skleněných zádech vašeho telefonu. Každý mobil by měl být proto chráněn zadním pouzdrem nebo flipovým krytem. Zadní kryt by měl nejlépe přesahovat hrany displeje, aby jej ochránil před pádem. Kryty značek Karl Lagerfeld, Guess nebo UNIQ splňují všechny tyto parametry a můžete je nyní koupit s 20% slevou. Stačí v košíku zadat kód sleva20.

Další nezbytnou ochranou je sklíčko, které by mělo být vysokou tvrdost, mělo by sahat až za hrany displeje a mít co nejsnazší aplikaci. Taková jsou třeba sklíčka značky Swissten nebo prémiová PanzerGlass. Koupíte je již od 39 Kč.

V nabídce příslušenství s 20% slevou najdete také stylové městské batohy Herschel nebo Bellroy. Model Herschel Retreat koupíte se slevou od 1 432 Kč, Bellroy Slim Backpack vás vyjde jen na 1 512 Kč na místo původních 1 890 Kč.

Na cesty se vám bude hodit vysokokapacitní powerbanka, která vás zachrání ve chvílích, kdy bude život baterie vašeho telefonu viset na vlásku. Powerbanky značky Belkin koupíte se slevou 20 % už od 632 Kč.

Svá prémiová sluchátka Airpods oblékněte do stylového krytu Decoded ve třech barvách za 716 Kč nebo do silikonového outdoorového pouzdra iWant dostupného také ve třech barevných variantách za 319 Kč.

V nabídce najdete také nejrůznější vychytávky – třeba dotykové rukavice MUJJO, které udrží vaše ruce v teple, a přitom vám umožní nadále ovládat váš mobil nebo tablet. Rukavice jsou k dispozici v různých velikostech již od 559 Kč. Celou nabídku zlevněného příslušenství najdete na Smarty. Slevy ale trvají pouze do konce ledna, tak je nepropásněte.



