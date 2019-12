Galaxy Note 10 Lite se poodhaluje na tiskových renderech [aktualizováno]

Aktualizováno 18. 12.

Nedávno jsme zde měli neoficiální rendery a také jeden, který byl k těm oficiálním velmi blízko. Nyní se objevují uniklé rendery zřejmě marketingového charakteru. Jak je vidno, součástí skutečně bude stylus, ale v tomto případě Samsung má využít plný potenciál Bluetooth 5.1. Mobil by měl mít možnost lokalizace stylusu, pokud se vám někam zatoulá, například v domácnosti nebo v kanceláři.

Aktualizováno 6. 12.

Před dvěma dny jsme se dozvěděli, jak by měla nadcházející novinka Galaxy Note 10 Lite vypadat a nyní zde máme další střípky informací. K dispozici například bude baterie o kapacitě 4500 mAh, což je úctyhodná hodnota. Ačkoliv se bude jednat o Lite verzi, Samsung zakomponuje 45W nabíjení, které najdeme u jiných top modelů u Samsungu.

Kromě toho se objevily rendery této novinky, ale zde již nemůžeme potvrdit zdroj. Možná se jedná o první tiskové rendery, které unikly.

Aktualizováno 4. 12.

Za poslední měsíc jsme se dozvěděli, jak budou vypadat nadcházející novinky Galaxy A51, Galaxy A71, Galaxy S11, Galaxy S11e a Galaxy S11 Plus. Nyní se poodhaluje další mobil. Tentokrát jde o Galaxy Note 10 Lite, který bude na některých trzích uveden pod jménem Galaxy A91. Opět máme k dispozici neoficiální rendery založené na uniklých schématech.

Sice neukazují mnoho, ale jde zde vidět například podobný design zadního modulu s foťáky. Novinka bude disponovat stylusem a také se zde nachází i konektor na sluchátka, což je celkem zvláštní, když aktuální řada Note nemá jako další modely od Samsung 3.5mm jack.

Co se týče specifikací, asi dojde na použití loňských součástek, jako je třeba procesor Exynos 9810, který najdeme například u Galaxy S9. Displej by měl mít úhlopříčku od 6,5 do 6,7 palců a pravděpodobně se bude jednat o Full HD+ panel.

Původní článek 11. 10.

Zahraniční server SamMobile získal zajímavou informaci (spekulace), že by jihokorejská společnost Samsung v současné době měla pracovat na novém chytrém telefonu s kódovým označením SM-N770F. A právě dle tohoto čísla se zdá, že by se mělo jednat o cenově dostupnější smartphone řady Galaxy Note.

Galaxy One možná nahradí série Galaxy S a Galaxy Note

Galaxy Note 10 Lite ve dvou variantách?!

Pokud se tato informace ukáže jako pravdivá, SM-N770F bude již druhým cenově dostupným telefonem řady Galaxy Note od společnosti Samsung. Prvním takovým telefonem se stal Galaxy Note 3 Neo, jenž se svými hardwarovými specifikacemi řadil spíše do střední třídy. Jen pro zajímavost, tento model byl na trh uveden před pěti lety, tedy v roce 2014 a jeho kódové označení znělo SM-N750F.

Galaxy Note 3 Neo

Galaxy Note 3 Neo v té době přišel s menším displejem, méně výkonným procesorem a fotoaparátem s nižším rozlišením, samozřejmě vše ve srovnání s vlajkovým modelem Galaxy Note 3. Pochopitelně jsme nyní ve fázi, kdy hardwarové specifikace týkající se možného modelu SM-N770F nejsou příliš známy. I přesto se spekuluje o tom, že by zařízení mělo nabídnout vestavěné úložiště minimálně 128 GB.

Galaxy Note 10 a Galaxy Note 10+

Kromě toho bude svým výkonem spadat do střední třídy. Mimo jiné by se měly prodávat dvě varianty – červená a černá. Podle informací telefon jako první zamíří do Evropy, následně se začne prodávat na dalších trzích. S největší pravděpodobností se bude levnější model nazývat Samsung Galaxy Note 10 Lite.

