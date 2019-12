Twitter umožňuje sdílení několika obrázků nejrůznějších formátů, ale pokud jde o animované obrázky, tak zpravidla uživatelé sdílí GIF soubory. I tak se jedná o poměrně náročný formát, co se týče objemu dat, navíc je omezen počtem použitých barev (256). Alternativou jsou animované obrázky PNG (APNG), které mají k dispozici přes 16 milionů barev. Twitter se ale rozhodl pro ukončení podpory.

Animované obrázky a Twitter

Ve všech ohledech APNG soubory nabízí lepší vlastností než staré GIF obrázky, hlavně mohou obsahovat detailnější grafiku. Twitter je donedávna ještě podporoval, ale došlo se na objevení problému s tímto formátem. Bylo totiž možné nahrát několik APNG souborů do jednoho příspěvku. To by ještě nebyl takový problém.

Twitter uvádí, že tento formát může být datově ještě náročnější a je problematické vytvářet náhledy. Sice nedošlo k zneužití, ale bylo možné vytvořit takový příspěvek, který by byl datově velmi náročný, což by mohlo způsobit například nestabilitu aplikace, pomalejší odezvu a případně i pád aplikace. Nehledě na to, že by to čerpalo příliš mnoho dat z FUP limitů uživatelů.

APNG má ještě jednu nevýhodu, co se týče všeobecné podpory. Nejedná se o nejrozšířenější formát, navíc podpora je menší než u GIF souborů. Využití tak nebylo nějak velké. Twitter se navíc chtěl vyhnout případům zneužití, kdy by někteří uživatelé vytvářeli příliš náročné příspěvky. Pokud tedy narazíte na APNG obrázek, jednoduše jej už nenahrajete na sociální síť Twitter.

Zdroj: engadget.com



Domů » Články » Twitter zablokoval vkládání animovaných obrázků APNG

reklama reklama