Samsung Galaxy Watch 9, zdroj: Samsung
Tradice končí. Samsung dle dostupných zdrojů v následujícím roce nepředstaví nové chytré hodinky Galaxy Watch. Nadále je plánuje vydávát jen jednou za dva roky. Na vině mají být nepříznivá čísla.
Galaxy Watch 9 zůstanou vlajkou až do roku 2028
S překvapivou informací přišla korejská média, jež se odvolávají na přímé zdroje z oboru. Jihokorejský gigant podle nich v příštím roce poruší svoji tradici a s vydáním nových Galaxy Watch počká až na rok 2028. Nemusí přitom jít pouze o jednorázovou pauzu. Samsung má totiž chtít u „dvouletého cyklu“ zůstat i do budoucna. Jaký je důvod?
Za vším stojí peníze. Mobilní divize, která nese název MX, je už dva kvartály po sobě ve ztrátě. Ceny pamětí a čipů navíc dále rostou, a tak chce Samsung ušetřit alespoň na vývoji a marketingu pro novou generaci hodinek. Úspory se však dotknou právě i mobilních telefonů. Levnějších modelů řady Galaxy A chce korejský výrobce v tomto kvartálu vyrobit o pětinu méně, než původně plánoval.
Fanoušci a uživatelé Galaxy Watch naštěstí nemusí smutnit úplně. Samsung se pokusí mezeru mezi uvedením modelů vyplnit aktualizacemi, které přinesou i nové zdravotní funkce. Na trh by pak měl rovněž dorazit i zbrusu nový fitness náramek Galaxy Fit.
Zdroj: gizmochina.com
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