Jak ušetřit za mobilní služby: Neomezený tarif od 249 Kč

Snížení pravidelných výdajů za mobilní telekomunikace na českém trhu obvykle naráží na nutnost podepisovat víceleté úvazky nebo skládat služby do pevných balíčků. Pro uživatele, kteří preferují okamžitou finanční úsporu při zachování plné smluvní volnosti, představují alternativu otevřené měsíční tarify. Stálá nabídka na portálu NejPřipojení.cz kombinuje nízkonákladový vstupní tarif pro běžné volání s plně neomezenými datovými plány, jejichž cena při sdružení více SIM karet výrazně klesá.
Svoboda bez úvazků a bezplatný přechod na prvním místě
Základním stavebním kamenem celé nabídky je absence časových závazků. Uživatelé se neupisují na 12 ani 24 měsíců, takže lze zvolený tarif kdykoliv upravit podle aktuální spotřeby nebo bez jakýchkoliv sankcí ukončit. Mobilní služby fungují zcela autonomně a jejich pořízení není podmíněno odběrem domácího internetu ani jiných produktů.
Samotná změna operátora probíhá bez administrativních poplatků – přenesení stávajícího telefonního čísla zajišťuje poskytovatel kompletně zdarma. Sjednání tarifu podléhá pouze standardnímu ověření bezdlužnosti, přičemž službu nelze aktivovat osobám se záznamem v registru SOLUS, v insolvenci či exekuci.
Přehled tarifů pro jednotlivce: Neomezené volání už od 249 Kč
Individuální ceník na webu NejPřipojení.cz je rozdělen do tří přehledných úrovní. Společným základem všech variant je neomezené volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí. Nejdostupnější tarif Volání za 249 Kč měsíčně cílí na uživatele, kteří chtějí volat bez počítání minut a zároveň využijí 1 GB dat pro základní komunikaci či kontrolu e-mailů.
Pro datově náročné uživatele je připravena nejvyšší varianta Neomezené všechno za 496 Kč měsíčně. Ta přináší neomezená data bez FUP (datového stropu) o stabilní rychlosti 8 Mbps, která plně postačuje pro plynulý chod sociálních sítí, online navigaci, streamování hudby i sledování videa. Součástí tarifu je rovněž 45 GB dat měsíčně pro roaming v zemích Evropské unie:
- Tarif Volání
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Textové zprávy: 1,51 Kč za SMS
- Datový balíček: 1 GB dat
- Měsíční paušál: 249 Kč
- Tarif Volání + 5 GB
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Neomezené SMS zprávy do všech sítí v ČR
- Datový balíček: 5 GB dat
- Měsíční paušál: 395 Kč
- Tarif Neomezené všechno
- Neomezené volání do všech sítí v ČR
- Neomezené SMS zprávy do všech sítí v ČR
- Datový balíček: Neomezená data bez FUP (rychlost 8 Mbps)
- Roaming v EU: 45 GB dat měsíčně
- Měsíční paušál: 496 Kč
Hromadné slevy: Neomezená data pro rodiny a týmy za 420 Kč
Zatímco jednotlivec pořídí plně neomezený tarif za 496 Kč, při sloučení více telefonních čísel pod jeden účet se aktivuje systém množstevních slev. Tento model je navržen pro rodiny, vícečlenné domácnosti i menší firmy, kterým umožňuje srazit cenu za každou neomezenou SIM kartu bez nutnosti vyjednávat korporátní podmínky:
Množstevní slevy pro neomezený tarif (neomezené volání, SMS i data bez FUP)
- 3x SIM karta: 476 Kč měsíčně za jednu SIM (úspora 60 Kč měsíčně)
- 4x SIM karta: 448 Kč měsíčně za jednu SIM (úspora 192 Kč měsíčně)
- 6x SIM karta: 420 Kč měsíčně za jednu SIM (úspora 456 Kč měsíčně)
Při zapojení šesti SIM karet tak měsíční náklad klesá na 420 Kč za jedno číslo s neomezeným voláním, SMS a daty. Pro odlišný počet SIM karet je možné u poskytovatele vyžádat individuální kalkulaci.
Tip: Televize na půl roku za 1 Kč a možnosti internetového vysílání
Ke každé objednávce mobilního tarifu lze získat jako bonus službu NejPřipojení TV na půl roku za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně. Jak funguje moderní televizní vysílání šířené přes internet, přibližuje specializovaný portál IP-TV.cz. Technologie IPTV umožňuje sledovat živé vysílání i televizní archivy v HD kvalitě na chytrých televizorech, počítačích, tabletech a mobilních telefonech bez nutnosti instalovat anténní či satelitní techniku. Nechybí ani funkce pro zpětné zhlédnutí pořadů, pozastavení obrazu nebo cloudové nahrávání.
Kompletní specifikaci mobilních tarifů, přehled množstevních slev a kontaktní formulář pro nezávazné poradenství či bezplatný převod čísla naleznete na webu NejPřipojení.cz.
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