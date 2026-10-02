Oppo do nabídky zařazuje nové Reno16t

Oppo Reno 16t | Zdroj: Gizmochina
Čínská firma Oppo do střední třídy zařazuje poměrně lákavého zástupce s názvem Reno16t, který i přes spíše nezajímavý design v sobě ukrývá silnou skladbu specifikací. Výrobce bude u telefonu lákat hlavně na velkou baterii se slušnou délkou výdrže, kvalitní sestavu fotoaparátů a výkonný hardware. Každopádně u něj nelze očekávat nijak širokou dostupnost.
Zlatý střed
Přední strana se dočkala 6,32palcového AMOLED displeje s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Proděravěný otvor nahoře uprostřed vyplňuje 50MPx selfie kamerka. Hardwarovou část zastupuje čipset Dimensity 8550 Super od MediaTeku. Paměťové konfigurace existují pouze dvě, přičemž konkrétně jde o 12+256 GB a 16+512 GB bez možnosti dalšího rozšíření.
Pod celkovou výdrží se podepisuje 6 700mAh článek baterie s podporou technologie rychlého 80W nabíjení. Sestava zadních objektivů překvapí hlavním 200MPx snímačem s OIS technologií, 50MPx ultraširokoúhlým senzorem a 50MPx teleobjektivem rovněž včetně funkce OIS.
Ze zbývajících prvků si zaslouží zmínku technologie NFC, certifikace odolnosti IP69K, optický skener otisků prstů pod čelním panelem a boční tlačítko vyhrazené pro vyvolání funkcí umělé inteligence. Do obchodů míří celkem čtyři barevné verze (černá, fialová, stříbrná, zelená) za cenu v přepočtu od 11 820 Kč.
Zdroje: opposhop.cn, gizmochina.com
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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