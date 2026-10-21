Redmi Band 4 přichází: výdrž až tři týdny, ale bez NFC

Po dvou letech se subznačka Redmi rozhodla uvést pokračování třetí generace Redmi Band, tedy velmi levného chytrého náramku, který je takovou vstupenkou do hodinek.
Nový a lepší Redmi Band 4?
U některých produktů není potřeba vydávat novou verzi každý rok, což je vidět právě u Redmi Band 4. Asi byste očekávali, že tento náramek přijde aspoň s citelnějším vylepšením, ale to nelze říci. Firma se hlavně chlubí 60Hz displejem, ale to měl i předchozí displej. Co zde ale už není, je například technologie NFC.
Redmi Band 4 má v základu 1,47palcový TFT displej s rozlišením 172 x 320 pixelů s jasem až 450 nitů. Právě u něj jde vidět, že se hodně šetřilo. Jedna specifikace byla ale navýšena. Výrobce vylepšil spotřebu a prodloužil dobu používání o 3 dny, takže maximálně se dá dosáhnout tří týdnů. Při aktivnějším využívání náramku se všemi měřeními se dostanete na 8 dnů.
O konektivitu se zde stará Bluetooth 5.3, a co se týče měření, nabízí se v základu samozřejmě monitorování tepu a okysličení krve. Redmi Band 4 disponuje 50 sportovními režimy a disponuje dodatečnými funkcemi pro ženy. Co ale nepotěší, oproti třetí generaci došlo k mírnému navýšení ceny. Redmi Band 4 vychází v přepočtu přibližně na 550 Kč bez daně a dalších poplatků. Kdy se dostane na český trh nebo ten evropský, zatím není známo.
Zdroje: mi.com, gizmochina.com
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