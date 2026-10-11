Google představuje Playground: platformu pro vytváření a hraní her generovaných pomocí AI

Zdroj: Google
Vytvořit si aplikaci, nebo hru je dnes v podstatě hračka. Velká část z nás, které tato oblast zajímá, si už asi nějakou tu svou „navajbkódila“. Google představil novou platformu „Playground„, která se zaměřuje na vytváření her pomocí promptu. Stačí zadat popis, jak by měla hra fungovat a co obsahovat a umělá inteligence se o zbytek postará sama.
Google představuje herní platformu Playground
V praxi samozřejmě vibecoding nese jistá úskalí, podle toho ale jak Google svou platformu prezentuje by to měla být vlastně zábava. Jedná se o experimentální platformu, která umožní hry vytvářet buď pomocí prostého promptu, tedy textového zadání, nebo je možné použít asistenta, se kterým se do návrhu můžeme směle pustit. Google celý projekt prezentuje jako programování her bez programátorských zkušeností.
V konverzačním prostředí platformy Playground je možné řídit pouhým psaním to, jak by měla výsledná hra fungovat. Pokud s výsledkem nebudete spokojení, stačí opět textovými pokyny změnit fyziku, pravidla, nebo přizpůsobit postavy. Zábava nekončí pouhým vytvořením hry. Playground je komunitní platforma, která umožní hry sdílet a přidat do veřejného katalogu Playground Explore. Hry vytvořené na platformě podporují i herní žebříčky, takže se následně můžete zapojit a hry hrát s ostatními uživateli v rámci komunity. Vytvořené hry fungují jak na počítači, tak i v telefonu díky tomu, že se jedná o hry běžící ve webovém prohlížeči. Kontrola vytvořeného obsahu prochází bezpečnostními kontrolami.
Pro pokročilejší tvůrce Google připravuje technologii Unity Spark, která umožní tvorbu pokročilejších her a má umožnit přechod od jednoduchého herního konceptu zadaného textem k pokročilejším 3D hrám využívajících prostředí Unity. Unity Spark by se měla v budoucnu propojit s Playground a vytvořit tak jednotný herní ekosystém.
Platforma Unity Spark se aktuálně nachází ve fázi testování a chystá se teprve uzavřená beta. V České republice je platforma Playground nedostupná, ale podle informací by se dostupnost měla postupně rozšiřovat na další regiony.
Zdroj: blog.google
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