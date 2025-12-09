Nová sluchátka Fairbuds XL představena, novinky se týkají i starší generace

Zdroj: Fairphone
V roce 2023 jsme se dočkali sluchátek Fairphone Fairbuds XL, která se chlubí opravitelností a také využíváním recyklovaných materiálů, případně eticky získaných. Dnes zde máme pokračování v podobě Fairbuds XL Gen 2.
Fairbuds XL Gen 2
V tomto případě můžeme začít běžnými specifikacemi. Samotná sluchátka mají vydržet na jedno nabití 30 hodin, přičemž byla přidána funkce automatického vypnutí. Nechybí funkce jako duální připojení. Základem jsou zde dva 40mm měniče a jsou podporovány kodeky SBC, AAC a aptX HD.
Samozřejmě nechybí ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku. A touto funkcí se výdrž na jedno nabití sníží na 26 hodin, ale i tak se jedná o dobrou hodnotu. O konektivitu se stará Bluetooth 5.1, ale kromě toho jde využít i USB C propojení pro přenos zvuku. Samotná sluchátka mají certifikaci IP54, takže odolají potřísnění vodou a v lehce prašném prostředí.
Dobrou zprávou je, že zůstala zachována možnost opravy, respektive si můžete vyměnit jakoukoliv součástku na sluchátkách. Současně společnost uvádí, že si například můžete koupit nové měniče a dát je do staršího modelu.
Nová verze Fairbuds XL má nastavenou cenu na 249 eur. Kromě modernizace specifikací se zapracovalo i na konstrukci.
Zdroj: gsmarena.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře