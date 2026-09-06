Výprodej notebooků na Alza.cz: Přehled nejzajímavějších slev napříč značkami KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 6. 9. 2026#Ostatní
Výprodej notebooků na Alza.cz: Přehled nejzajímavějších slev napříč značkami

Obměna přenosného počítače přináší ideální příležitost pro zefektivnění práce i zábavy. Aktuální cenové zvýhodnění u prodejce Alza.cz zahrnuje pestrou paletu přenosných počítačů od kompaktních modelů na cesty až po výkonné pracovní stanice a herní mašiny. Následující přehled mapuje nejzajímavější zlevněné modely roztříděné podle jednotlivých značek.

Notebooky ASUS

Tchajwanský výrobce ASUS tradičně boduje špičkovými OLED panely s věrným podáním barev a vysokým kontrastem. Řady Vivobook a prémiový Zenbook představují vyváženou kombinaci tenkého šasi, solidní výdrže na baterii a moderního výpočetního výkonu pro multimédia i každodenní kancelářskou agendu.

Notebooky Lenovo

Portfolio značky Lenovo pokrývá jak dostupné univerzální notebooky IdeaPad s elegantním kovovým tělem, tak nekompromisní firemní nástroje z rodiny ThinkPad. Modely P14s cílí na náročné profesionály požadující odolnost, prvotřídní klávesnici a certifikovanou stabilitu při vysoké zátěži.

Notebooky Apple MacBook

Ekosystém Apple oslovuje uživatele především energetickou efektivitou vlastních procesorů Apple Silicon, špičkovou výdrží a optimalizovaným operačním systémem macOS. V nabídce se objevují kompaktní stroje na cesty i rozměrnější varianty s velkou pracovní plochou a vysokým grafickým výkonem.

Notebooky HP a HyperX

Společnost HP přináší spolehlivé pracovní nástroje řady ProBook s důrazem na konektivitu a zabezpečení. Příznivci gamingu pak ocení stroje OMEN vyvíjené ve spolupráci s herní divizí HyperX, které disponují pokročilým chlazením a dedikovaným grafickým výkonem.

Notebooky Acer

Portfolio značky Acer nabízí všestranné modely Aspire pro univerzální nasazení i herní mašiny Nitro vybavené hardwarovou akcelerací pro funkce umělé inteligence. Zaujmou jak příznivou cenovkou, tak moderní výbavou pro plynulý multitasking.

Zařízení Microsoft Surface

Řada Microsoft Surface definuje standard moderních Copilot+ PC. Zařízení typu 2v1 a prémiové notebooky integrují výkonné procesory NPU pro akceleraci úloh umělé inteligence přímo v systému Windows, doplněné o precizní dotykové OLED a IPS obrazovky.

Další zajímavé výběry

Mezi dalšími zlevněnými konfiguracemi stojí za zmínku firemní model Dell Pro Plus 16 PB16250 (bez adaptéru) (-16 %) s prostornou 16palcovou úhlopříčkou navrženou pro stabilní kancelářskou produktivitu. Pro hráče hledající futuristický design je k dispozici MSI Cyborg 15 B13WFKG-1221XCZNN kovový (-6 %) s poloprůhlednými prvky šasi.

Kompletní nabídku všech modelů, příslušenství i dalších akčních položek naleznete na webu Alza.cz. Užijte si rychlé doručení i prvotřídní zázemí největšího českého internetového obchodu Alza.cz.

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