Výprodej notebooků na Alza.cz: Přehled nejzajímavějších slev napříč značkami

Obměna přenosného počítače přináší ideální příležitost pro zefektivnění práce i zábavy. Aktuální cenové zvýhodnění u prodejce Alza.cz zahrnuje pestrou paletu přenosných počítačů od kompaktních modelů na cesty až po výkonné pracovní stanice a herní mašiny. Následující přehled mapuje nejzajímavější zlevněné modely roztříděné podle jednotlivých značek.
Notebooky ASUS
Tchajwanský výrobce ASUS tradičně boduje špičkovými OLED panely s věrným podáním barev a vysokým kontrastem. Řady Vivobook a prémiový Zenbook představují vyváženou kombinaci tenkého šasi, solidní výdrže na baterii a moderního výpočetního výkonu pro multimédia i každodenní kancelářskou agendu.
- ASUS Vivobook 16 X1605VA-OLED2842W Indie Black (-38 %)
- ASUS Zenbook A16 UX3607QA-OLED110WZ Iceland Gray (bez adaptéru) (-38 %)
- ASUS Vivobook S14 M3407KA-OLED020W Matte Gray (-37 %)
- ASUS Vivobook S16 S3607QA-OLED111WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-35 %)
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Notebooky Lenovo
Portfolio značky Lenovo pokrývá jak dostupné univerzální notebooky IdeaPad s elegantním kovovým tělem, tak nekompromisní firemní nástroje z rodiny ThinkPad. Modely P14s cílí na náročné profesionály požadující odolnost, prvotřídní klávesnici a certifikovanou stabilitu při vysoké zátěži.
- Lenovo IdeaPad Slim 3 15Q8X10 Luna Grey kovový (bez adaptéru) (-13 %)
- Lenovo IdeaPad Slim 3 16IWC11 Luna Grey kovový (bez adaptéru) (-11 %)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 Black (-10 %)
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 6 Black (-10 %)
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Notebooky Apple MacBook
Ekosystém Apple oslovuje uživatele především energetickou efektivitou vlastních procesorů Apple Silicon, špičkovou výdrží a optimalizovaným operačním systémem macOS. V nabídce se objevují kompaktní stroje na cesty i rozměrnější varianty s velkou pracovní plochou a vysokým grafickým výkonem.
- MacBook Neo 13″ (-12 %)
- MacBook Air 13″ M5 (-6 %)
- MacBook Pro 16″ M5 PRO CZ 2026 Stříbrný (-3 %)
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Notebooky HP a HyperX
Společnost HP přináší spolehlivé pracovní nástroje řady ProBook s důrazem na konektivitu a zabezpečení. Příznivci gamingu pak ocení stroje OMEN vyvíjené ve spolupráci s herní divizí HyperX, které disponují pokročilým chlazením a dedikovaným grafickým výkonem.
- HP ProBook 4 G2ah 16 (bez adaptéru) (-29 %)
- HyperX OMEN 15-gb0060ncx Shadow Black (bez adaptéru) (-10 %)
- HyperX OMEN 15-ga0061ncx Iridescent Black (bez adaptéru) (-10 %)
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Notebooky Acer
Portfolio značky Acer nabízí všestranné modely Aspire pro univerzální nasazení i herní mašiny Nitro vybavené hardwarovou akcelerací pro funkce umělé inteligence. Zaujmou jak příznivou cenovkou, tak moderní výbavou pro plynulý multitasking.
- Acer Nitro V 17 AI Black (ANV17-41-R776) (-22 %)
- Acer Aspire 14 AI Pure Silver Metal LCD (A14-61M-R4Z3) (-10 %)
- Acer Nitro 18 AI Black kovový (AN18-61-R3KG) (-4 %)
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Zařízení Microsoft Surface
Řada Microsoft Surface definuje standard moderních Copilot+ PC. Zařízení typu 2v1 a prémiové notebooky integrují výkonné procesory NPU pro akceleraci úloh umělé inteligence přímo v systému Windows, doplněné o precizní dotykové OLED a IPS obrazovky.
- Microsoft Surface Pro|Copilot+ PC|13″ OLED|32GB|1TB SSD|11th Edition|Platinum (-26 %)
- Microsoft Surface Laptop|Copilot+ PC|13.8″ IPS|16GB|1TB|7th Edition|Graphite for business (-23 %)
- Microsoft Surface Laptop|Copilot+ PC|15″ IPS|16GB|1TB|7th Edition|Graphite for business (-20 %)
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Další zajímavé výběry
Mezi dalšími zlevněnými konfiguracemi stojí za zmínku firemní model Dell Pro Plus 16 PB16250 (bez adaptéru) (-16 %) s prostornou 16palcovou úhlopříčkou navrženou pro stabilní kancelářskou produktivitu. Pro hráče hledající futuristický design je k dispozici MSI Cyborg 15 B13WFKG-1221XCZNN kovový (-6 %) s poloprůhlednými prvky šasi.
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