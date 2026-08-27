Jak snadno přejít na nový Galaxy Z Fold8

Pořízení nového telefonu by mělo být příjemným zážitkem, ale přenos dat ze stávajícího zařízení může někdy působit potíže. Zejména pro uživatele, kteří uvažují o přechodu z iOS na Galaxy, je proto možnost snadného přenesení dat a nastavení důležitou součástí jejich rozhodování.
Naštěstí je zde aplikace Samsung Smart Switch1, která umožňuje přenést kontakty, fotografie, videa, zprávy, aplikace, nastavení a další data ze zařízení s operačním systémem Android nebo iOS do nového zařízení Galaxy. Tato aplikace v rozhraní One UI 9 na osmé generaci telefonů řady Galaxy Z zajišťuje dosud nejsnadnější přechod mezi zařízeními. Vylepšená je také funkce Rychlé sdílení (Quick Share) k jednoduchému sdílení souborů s přáteli, rodinou nebo kolegy, kteří používají jiné platformy.
Přechod na nové zařízení? Stačí naskenovat QR kód!
Díky One UI 9 už uživatelé nemusejí na své dosavadní zařízení s iOS sami instalovat aplikaci Smart Switch. K zahájení přenosu dat přes Smart Switch stačí naskenovat QR kód zobrazený na jejich novém telefonu Galaxy.
Vylepšená aplikace Smart Switch také usnadňuje bezdrátové připojení. Obě zařízení lze propojit, aniž by uživatelé museli před nastavením nového telefonu hledat vhodný kabel nebo adaptér.
Přeneste si ze starého telefonu co možná nejvíce
Aplikace Smart Switch na One UI 9 nyní umožňuje přenášet ze zařízení s iOS do zařízení Galaxy širší škálu typů dat než dříve. Kromě dosud podporovaných, jako jsou fotografie, zprávy, kontakty, kalendáře a aplikace, lze přenést také hesla a přístupové klíče, historii hovorů, nastavení pro usnadnění přístupu a údaje eSIM.
Tato data sice nejsou možná tak zajímavá jako knihovna fotografií, ale můžou mít velký vliv na to, jak rychle bude vaše nové zařízení připravené k použití. Každé přenesené heslo znamená, že si ušetříte práci s nastavováním příslušného účtu. Přenos nastavení k usnadnění přístupu může omezit nutnost znovu vytvářet personalizované prostředí a přenos údajů eSIM zase umožní snadno zachovat stávající mobilní připojení.
Přizpůsobte si telefon Galaxy k obrazu svému
Ať už přecházíte na Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 nebo Z Flip8, můžete si své nové zařízení přizpůsobit tak, abyste měli pocit, že už ho vlastně máte velmi dlouho. Kromě přenosu dat můžete přenášet třeba nastavení gest a uspořádání domovské obrazovky. To vám umožní používat telefon tak, jak jste byli zvyklí. K úpravě uživatelského rozhraní můžete využít také aplikaci Good Lock a přizpůsobit si domovskou obrazovku, přepínání mezi aplikacemi a další funkce na zařízení Galaxy podle svých preferencí.
Těm, kdo přecházejí na Galaxy z iOS, můžou tyto možnosti pomoct obnovit známé způsoby navigace a organizace z předchozího smartphonu, a tím zmírnit případné potíže s přivykáním novému prostředí. To pomáhá uživatelům, aby začali svůj nový telefon Galaxy používat pohodlněji a přirozeněji.
Pokračujte ve sdílení i po přechodu na nový telefon
Když si někdo pořídí nový smartphone, neznamená to, že si ho pořídí i všichni jeho známí.
Přátelé, rodina a kolegové můžou i nadále používat různá zařízení, a proto je řešení sdílení napříč platformami důležitou součástí uživatelského zážitku i po přechodu na nový telefon. Zařízení s One UI 9 a One UI 8.5 můžou díky funkci Rychlé sdílení využívat vylepšený přenos dat mezi zařízeními2. Tato funkce je kompatibilní s technologií AirDrop, což usnadňuje sdílení souborů mezi zařízeními Galaxy a zařízeními s iOS.
Při výběru nového smartphonu by se měli lidé řídit hlavně tím, jak by ho chtěli v budoucnu využívat. Zjednodušením přechodu na nové zařízení, rozšířením možností přenosu dat a usnadněním dalšího sdílení odstraňuje Samsung časté překážky mezi ekosystémy smartphonů.
Výsledkem je jednodušší přechod na zařízení Galaxy, při kterém si s sebou můžete vzít co nejvíc z toho, co pro vás bylo až dosud důležité.
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