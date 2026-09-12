Samsung připravuje základní novinku Galaxy A08 4G

Samsung Galaxy A08 4G | Zdroj: TheTechOutlook
Společnost Samsung hodlá s menším zpožděním dodržet roční rozestup mezi posledním modelem Galaxy A07 4G a chystaným nástupcem Galaxy A08 4G. Za nejnovějším únikem stojí přímo prodejce, který zatím nepředstaveného zástupce zařadil do nabídky. Tím telefon odhaluje svoji konečnou podobu včetně klíčových specifikací. Každopádně jihokorejský gigant v žádném směru nepřipravil nějaké zásadní vylepšení.
Nic než základ
Přední část zabere 6,7palcový PLS LCD displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Obyčejný výřez typu „Waterdrop“ vyplňuje stejná 8MPx selfie kamerka. Hardwarová stránka dostala osmijádrový procesor Helio G99 od MediaTeku, u kterého nasadí několik paměťových konfigurací. Očekává se 4/6GB operační paměť RAM a 64/128GB interní úložiště.
Navíc nebude chybět ani slot pro paměťovou microSD kartu. Výrobce vůbec nezasáhl do sestavy zadních fotoaparátů, kde zůstává dvojice objektivů ve složení hlavního 50MPx a hloubkového 2MPx snímače. Větší 6 000mAh článek baterie získal podporu technologie rychlého 25W nabíjení. Výpis výbavy uzavírá tloušťka 8 mm, certifikace odolnosti IP64 a funkce dual-SIM.
Prodejní pulty nabídnou tři barevné varianty (modrou, stříbrnou, zelenou) za doporučenou cenovku v přepočtu od 3 751 Kč. K vydání by mělo dojít během příštího měsíce, zatímco 5G verzi poznáme až zkraje příštího roku.
Zdroje: virginmegastore.ae, thetechoutlook.com, gsmarena.com
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