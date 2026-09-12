Sluchátka Moto Buds 2 dostanou variantu Fusion

Motorola Moto Buds 2 | Zdroj: Motorola
Druhou generaci bezdrátových sluchátek Moto Buds chystá společnost Motorola rozšířit o dalšího zástupce. Ten se oficiálního představení dočká již v nejbližších dnech. Na trh má namířena žhavá novinka s názvem Moto Buds 2 Fusion a doplní tak aktuální dvojici dostupnou od letošního března. U přírůstku za hlavní lákadlo můžeme označit dlouhou výdrž baterie.
Neztratí se v davu
Konstrukce sluchátka s certifikací IP54 se dočkala sestavy složené z 12,4mm dynamického měniče, trojice mikrofonů a 62mAh článku baterie. Pozornosti nesmí uniknout technologie ANC s účinností do 55 dB nebo algoritmy umělé inteligence snižující okolní hluk během telefonování. Při plném nabití zvládnou až 13 hodin poslechu.
Nabíjecí pouzdro obsahuje 530mAh baterii a splňuje nároky certifikace IPX2. Celková výdrž činí 53 hodin, přičemž za pouhých 10 minut lze prodloužit poslech o další 3 hodiny. Komunikace probíhá přes funkci Bluetooth 6.0, která podporuje vícebodové připojení včetně automatického přepínání mezi zařízeními.
Mezi ostatní výbavové prvky patří transparentní režim, prostorový poslech, herní režim se sníženou latencí a přizpůsobitelný ekvalizér s funkcí Bass Boost. Nakonec k dispozici budou tři barevné možnosti (černá, modrá, zelená), ale prodejní cenu zjistíme až v úterý 15. září po oficiálním oznámení.
Zdroje: motorola.in, fonearena.com
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