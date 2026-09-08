Výprodej na Alze: Slevy na audio techniku a příslušenství pro nabíjení

Aktuální akční nabídka obchodu Alza.cz přináší zajímavé cenové zvýhodnění napříč klíčovými kategoriemi spotřební elektroniky. Zaměřuje se především na osobní audio techniku, moderní otevřená sluchátka a výkonné napájecí adaptéry včetně vysokokapacitních powerbank.
Cenově dostupná True Wireless sluchátka
Kategorie dostupných bezdrátových špuntů a pecek představuje ideální volbu pro každodenní poslech, dojíždění i vyřizování hovorů s minimálními pořizovacími náklady. Tyto modely kombinují spolehlivou výdrž baterie, praktická kompaktní pouzdra a moderní funkce jako základní potlačení okolního hluku.
- EarFun Clip Silver Grey (-56 %)
- EarFun Clip white (-56 %)
- LAMAX Clips1 black (-47 %)
- Philips TAT2000 černá (-43 %)
- AlzaPower Boost ULTRA ANC, bílá (-40 %)
- AlzaPower Boost ULTRA ANC, černá (-40 %)
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Prémiová True Wireless sluchátka s ANC
Pro náročnější posluchače hledající špičkovou reprodukci a pokročilé technologické zázemí jsou určeny vyšší modely do uší. Nabízejí propracované aktivní potlačení hluku (ANC), bezztrátové kodeky s vysokým rozlišením i perfektní provázanost s ekosystémy chytrých telefonů.
- Samsung Galaxy Buds3 FE černé (-40 %)
- soundcore Liberty 5 Pro modrá (-30 %)
- Samsung Galaxy Buds4 Pro černé (-25 %)
- Sony Noise Cancelling WF-1000XM6, černá (-15 %)
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Otevřená sluchátka (OWS a Clip-on konstrukce)
Rostoucí popularita konstrukce Open-Ear a klipového uchycení přináší pohodlné nošení bez ucpávání zvukovodu. Tento koncept zajišťuje stálý kontakt s okolním prostředím, což ocení zejména běžci, sportovci i uživatelé vyžadující vysokou úroveň situačního povědomí během celodenního poslechu.
- Anker soundcore AeroFit 2 Pro modrá (-30 %)
- EarFun Clip 2 black (-20 %)
- EarFun OpenJump black (-20 %)
- Havit OWS 929 White (-15 %)
- Huawei FreeClip 2 S Modrá (-10 %)
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Náhlavní a specializovaná sluchátka
Klasická náhlavní konstrukce i modely s týlním mostem poskytují spolehlivou ergonomii pro pracovní hovory, sledování multimédií i poslech pro nejmenší uživatele. Zahrnují headsety s mikrofonem, lehká cestovní sluchátka i certifikované dětské varianty s ochranou sluchu.
- Genius HS-05A (-50 %)
- Onikuma GT802 Black (-30 %)
- VERBATIM TruSound Pro Neckband Earbuds, černé (-30 %)
- JBL Junior FREE Peach (-26 %)
- Philips TAH4000 černá (-5 %)
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Prémiová a audiofilská sluchátka
V této kategorii se nacházejí modely zaměřené na nekompromisní akustický výkon, precizní měniče a prémiové řemeslné zpracování. Ocení je milovníci detailního zvuku vyžadující špičkový přednes i luxusní použité materiály.
- Noble Audio FoKus Apollo (-21 %)
- Bowers&Wilkins PX7S3 Vintage Maroon (-15 %)
- Noble Audio REX5 black (-10 %)
- Noble Audio FoKus Amadeus (-10 %)
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Nabíjení a napájecí příslušenství
Rychlé a spolehlivé napájení je základem pro bezproblémový provoz veškeré mobilní techniky. Výběr pokrývá výkonné síťové adaptéry podporující standardy Power Delivery, robustní vysokokapacitní powerbanky schopné napájet i notebooky a praktické prvky do automobilu.
- Alzapower Ultimate X400 65W Bílá (-20 %)
- AlzaPower Vision 27600mAh Power Delivery (140W) stříbrná (-20 %)
- CONNECT IT InCarz Magsafe nabíjecka, black (-20 %)
- SEFIS Z6 2x USB zásuvka – autonabíječka 30W QC 3.0 USB-A a USB-C Kovová (-15 %)
- Apple 30W USB-C Power Adapter (-10 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo standardní kategorie spotřební audio techniky a napájecího příslušenství se do slevové nabídky dostaly také praktické multifunkční doplňky určené do výbavy vozidel.
Konkrétním příkladem je Compass MULTI – USB, voltmetr, teploměr (-25 %), který v jednom těle kombinuje napájecí USB konektor s integrovanou kontrolou stavu palubního napětí a měřením vnitřní i venkovní teploty.
Kompletní přehled všech probíhajících akcí a zlevněného sortimentu je dostupný přímo na stránkách Alza.cz. Využijte široké nabídky největšího českého e-shopu a vybavte se moderní technikou rychle, pohodlně a výhodně na Alza.cz.
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