Huawei oznamuje nová ANC sluchátka FreeBuds 7

Huawei FreeBuds 7 | Zdroj: Huawei
Po více než roce známe v pořadí sedmé pokračování bezdrátových sluchátek FreeBuds od společnosti Huawei. Oproti poslední generaci z března loňského roku došlo k hromadě změn. Ta by jednoznačně měla novinku posunout do vyšších řad, než je obvyklé. Případné zájemce může především oslovit podstatně vylepšené potlačení okolního hluku a výrazněji rozšířené funkce s umělou inteligencí.
Lepší ve všech směrech
Hlavní pozornost si zaslouží nový vlastní čip ve třetí generaci, u kterého čínský gigant slibuje o 100 % vyšší výpočetní výkon nebo o 230 % lepší průměrnou hloubku redukce hluku. Během telefonování dokonce umí obousměrně potlačovat hluk do 100 dB. Každé sluchátko získalo certifikaci IP55 a uvnitř ukryté 48 mAh baterie slibují výdrž 8,5 hodiny.
Nabíjecí pouzdro podporuje bezdrátové dobíjení a obsahuje 460mAh článek baterie, který posouvá celkovou výdrž k hranici 42 hodin. Po spárování probíhá komunikace buď přes NearLink E2.0 nebo funkci Bluetooth 6.0. Výpis výbavy podtrhuje vícebodové připojení a audio kodeky (SBC, AAC, L2HC, LDAC). Obchodníci nabídnou čtyři barevné verze (bílá, černá, fialová, oranžová).
Prodejní cena po přepočtu vychází na 3 099 Kč a dostupnost se bude rozšiřovat již v následujících týdnech.
Zdroje: consumer.huawei.com, gizmochina.com
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