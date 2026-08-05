Google dále utahuje šrouby v Gmailu, odebírá podporu pro e-maily třetích stran

Zdroj: Dotekomanie.cz
V lednu tohoto roku Google oznámil, že Gmail přijde o funkce spojené s Gmailify a POP3. Jinak řečeno, Gmail nebude možné používat jako klienta pro e-mailové účty třetích stran. Nyní zde ale máme další oznámení, co se týče Gmailu jako klienta.
Webový Gmail přichází o schopnost fungovat jako klient pro jiné účty
Ukončení podpory odesílání e-mailů z externí e-mailové adresy
Sice Gmail ztrácí schopnost si stahovat poštu z jiných účtů, stále jde u nich nastavit, aby docházelo k přeposílání na Gmail. Jedná se o poloviční řešení, ale na tom se nic nemění. I tak bylo možné na tuto poštu odpovídat alternativní e-mailovou adresou. To se ale brzy změní.
Google informuje skrze stránky podpory, že již nebude fungovat možnost odeslání e-mailu z alternativní adresy:
Funkce „Odeslat jako“ umožňuje odesílat e-maily z jiné adresy, kterou vlastníte, například z pracovních aliasů nebo účtů mimo Gmail. Nadále už nebudete moct odesílat e-maily z e-mailových účtů třetích stran v Gmailu na webu ani v mobilních aplikacích Gmailu.
K odebrání funkcí dojde v lednu roku 2027 a nebudete moci z Gmailu posílat zprávy přes e-mailové adresy třetích stran, jako jsou @yahoo.com, @outlook.com, @seznam.cz, @centrum atd. Je zde ale jedna výjimka. Pakliže máte jiné adresy u Googlu, i v rámci Google Workspace, tak možnost odeslání přes tyto e-maily bude fungovat.
Tyto změny se nejvíce dotknou webové verze Gmailu, ale také postihnou i aplikace pro mobily. Na smartphonech si ale můžete nastavit samostatný e-mailový účet.
Zdroj: androidauthority.com
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