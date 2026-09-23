iPhone 20 Pro by mohl dostat displej bez rámečků, Apple testuje zakřivení po celém obvodu displeje

Jen co Apple uvedl zbrusu nový iPhone 18 Pro, už se na internetu objevují první spekulace o další generaci, respektive o generaci, která by měla dorazit za dva roky. Podle známého zdroje Digital Chat Station Apple údajně testuje nové displeje určené pro budoucí iPhone 20 Pro a iPhone 20 Pro Max. Největší změnou by tentokrát neměly být samotné parametry displeje, ale prakticky úplné odstranění rámečků kolem obrazovky.
Přijde bezrámečkový iPhone 20 Pro se zakřiveným displejem?
Menší iPhone 20 Pro by měl podle uniklých informací dostat 6,41palcový displej s rozlišením 2 686 × 1 236 pixelů. Větší iPhone 20 Pro Max by pak měl nabídnout úhlopříčku 6,96 palce a rozlišení 2 912 × 1 340 pixelů. Mnohem zajímavější je pak samotná konstrukce obrazovky.
Samotná myšlenka bezrámečkového iPhonu internetovými kuloáry koluje již několik let. Průběžně jsme se tak dočítali o tom, že by takový iPhone dříve, nebo později mohl přijít. Aktuálně se tato vize posouvá ještě o kousek dál.
Apple údajně experimentuje s bezrámečkovým displejem, který by se mírně zakřivoval směrem k rámu telefonu na všech čtyřech stranách. Při pohledu na iPhone 20 Pro a Pro Max zepředu by měla prakticky celou plochu zařízení tvořit samotná obrazovka. Součástí testovaného návrhu je také otvor v displeji pro přední kameru.
Profil Digital Chat Station nezveřejnil žádnou konkrétní fotografii prototypu, takže zatím není jasné, jak výrazné zakřivení Apple testuje. Informaci následně sdílel také Ice Universe společně s obrázkem představujícím možnou podobu telefonu. Nejde však o skutečnou fotografii zařízení ani o uniklý render přímo od Applu.
Podobný směr už ukázalo například Tecno se svým bezrámečkovým konceptem telefonu, u kterého displej sahá prakticky až k samotnému rámu. Zakřivené obrazovky samozřejmě nejsou ve světě Androidu žádnou novinkou, pohrával si s nimi například Samsung u svého modelu Galaxy. Každopádně se prozatím jedná pouze o testovací panely a výsledná podoba telefonu se může ještě výrazně změnit. Rozměry, zakřivení displeje i způsob umístění přední kamery tak rozhodně nemusí odpovídat zařízení, které se nakonec dostane do finálního prodeje.
Zdroj: androidauthority.com
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