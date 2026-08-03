Moderní vybavení pro zahradu a dům: Přehled výhodných nabídek na Alza.cz KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 3. 8. 2026#Ostatní
Moderní vybavení pro zahradu a dům: Přehled výhodných nabídek na Alza.cz

Venkovní prostory si žádají kvalitní péči i vybavení, které zpříjemní letní sezónu a usnadní údržbu pozemku. V nabídce obchodu Alza.cz se aktuálně nachází široký výběr zahradního vybavení, osvětlení, nábytku a bazénů za zvýhodněné podmínky. Následující přehled přináší výběr toho nejzajímavějšího, co lze pro zefektivnění a zútulnění zahrady pořídit.

Venkovní osvětlení

Správné venkovní osvětlení zvyšuje bezpečnost kolem domu a vytváří příjemnou atmosféru při večerním posezení. Moderní LED svítidla a solární systémy nabízejí vysokou úsporu energie a dlouhou životnost.

Zahradní technika a sekačky

Pravidelná údržba trávníku vyžaduje spolehlivou techniku, která ušetří čas i námahu. Nabídka zahradních traktorů, robotických sekaček a vertikutátorů pokrývá potřeby malých i rozlehlých zahrad.

Zahradní nábytek a úložné prostory

Komfortní posezení a praktické ukládání zahradního náčiní jsou základem pro uspořádanou zahradu. Odolné materiály zajišťují dlouhou životnost i při nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Bazény a bazénové příslušenství

Letní osvěžení na vlastní zahradě usnadňují nadzemní bazény s pevnou konstrukcí. K dispozici jsou různé velikosti a kompletní sady včetně filtračního příslušenství.

Grily a udírny

Příprava jídla na čerstvém vzduchu patří k oblíbeným letním aktivitám. Sortiment zahrnuje přenosné grily, chytré peletové udírny s Wi-Fi i prostorné plynové stanice.

Další zajímavé výběry

Pro pěstování zeleniny a přehledné rozdělení záhonů jsou k dispozici odolné skleníky s polykarbonátovou výplní a flexibilní zahradní obrubníky.

Skleníky LANITPLAST Skleník MARCUS, ocel, 600 x 300 x 200cm (-33 %) a LANITPLAST skleník MARCUS 3 × 6 m, PC 8 mm (-24 %) poskytují ideální prostředí pro prodloužení pěstební sezóny.

Úpravu záhonů usnadní plastové flexibilní obrubníky Plonos PL-960 Zahradní plastový obrubník, flexibilní 2,4 m, hnědý (-36 %) a Plonos PL-962 Zahradní plastové obrubníky, flexibilní 2,5 m, antracit (-23 %).

Prozkoumejte celou nabídku a pořiďte si kvalitní vybavení pro dům a zahradu na Alza.cz.

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