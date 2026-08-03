Moderní vybavení pro zahradu a dům: Přehled výhodných nabídek na Alza.cz

Venkovní prostory si žádají kvalitní péči i vybavení, které zpříjemní letní sezónu a usnadní údržbu pozemku. V nabídce obchodu Alza.cz se aktuálně nachází široký výběr zahradního vybavení, osvětlení, nábytku a bazénů za zvýhodněné podmínky. Následující přehled přináší výběr toho nejzajímavějšího, co lze pro zefektivnění a zútulnění zahrady pořídit.
Venkovní osvětlení
Správné venkovní osvětlení zvyšuje bezpečnost kolem domu a vytváří příjemnou atmosféru při večerním posezení. Moderní LED svítidla a solární systémy nabízejí vysokou úsporu energie a dlouhou životnost.
- Ideal Lux Style AP venkovní nástěnné LED svítidlo 9 W antracitové (-50 %)
- LEDSolar 42 solární venkovní světlo svítidlo do země 2 ks, 42 LED, bezdrátové, iPRO, 1W, studená bar (-43 %)
- Rabalux 7818 Zombor (-34 %)
- RABALUX 77021 Dojran (-31 %)
- RABALUX 77003 Ximpu (-30 %)
- REBEL URZ3610 LED reflektor 10 W, 4000 K, 230 V (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Zahradní technika a sekačky
Pravidelná údržba trávníku vyžaduje spolehlivou techniku, která ušetří čas i námahu. Nabídka zahradních traktorů, robotických sekaček a vertikutátorů pokrývá potřeby malých i rozlehlých zahrad.
- GÜDE Zahradní traktor GAR 602 (-40 %)
- WORX Vertikutátor AKU WG855E.9 (bez AKU) (-37 %)
- GÜDE Zahradní traktor GAR 601 (-31 %)
- BOSCH Robotická sekačka Visimow 18 V-200 0.600.8E1.102 (1 × 5 Ah) + náhradní nože (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Zahradní nábytek a úložné prostory
Komfortní posezení a praktické ukládání zahradního náčiní jsou základem pro uspořádanou zahradu. Odolné materiály zajišťují dlouhou životnost i při nepříznivých povětrnostních podmínkách.
- House 5 Hliníkové lehátko MONACO, černé (-38 %)
- Linder Exclusiv PO2600LG Skládací křeslo, zelené (-33 %)
- KETER Skříň zahradní CORTINA MEGA (-11 %)
- NOELA Lavice zahradní BALI, 116 cm (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Bazény a bazénové příslušenství
Letní osvěžení na vlastní zahradě usnadňují nadzemní bazény s pevnou konstrukcí. K dispozici jsou různé velikosti a kompletní sady včetně filtračního příslušenství.
- MARIMEX Bazén s konstrukcí Florida 3,66 × 0,99 m se skimmerem – ŠEDÉ DŘEVO (-23 %)
- Bestway Hydrium 460 × 120 cm s příslušenstvím (-22 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí FLORIDA bez příslušenství 3,66 x 1,22m (-20 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí ORLANDO včetně skimmeru 3,66 x 0,91m – šedá (-20 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí ORLANDO PREMIUM DL bez příslušenství 3,66 x 7,32 x 1,22m (-16 %)
- Další slevy najdete zde
Grily a udírny
Příprava jídla na čerstvém vzduchu patří k oblíbeným letním aktivitám. Sortiment zahrnuje přenosné grily, chytré peletové udírny s Wi-Fi i prostorné plynové stanice.
- TESCOMA Power gril PARTY TIME (-43 %)
- PROGARDEN Přenosný gril na dřevěné uhlí Grill King 43 × 20 cm modrý (-30 %)
- PIT BOSS Udírna na dřevěné pelety Vertical pro series 4 wifi (-15 %)
- G21 Gril plynový FLORIDA BBQ Premium Line (-7 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro pěstování zeleniny a přehledné rozdělení záhonů jsou k dispozici odolné skleníky s polykarbonátovou výplní a flexibilní zahradní obrubníky.
Skleníky LANITPLAST Skleník MARCUS, ocel, 600 x 300 x 200cm (-33 %) a LANITPLAST skleník MARCUS 3 × 6 m, PC 8 mm (-24 %) poskytují ideální prostředí pro prodloužení pěstební sezóny.
Úpravu záhonů usnadní plastové flexibilní obrubníky Plonos PL-960 Zahradní plastový obrubník, flexibilní 2,4 m, hnědý (-36 %) a Plonos PL-962 Zahradní plastové obrubníky, flexibilní 2,5 m, antracit (-23 %).
Prozkoumejte celou nabídku a pořiďte si kvalitní vybavení pro dům a zahradu na Alza.cz.
Komentáře