Velký únik přibližuje základní Redmi 17 4G

Redmi 17 4G | Zdroj: Ytechb
Model Redmi 15 4G za měsíc zakončí své roční působení na mobilním trhu, což dnes potvrzuje čerstvý únik. Firma Xiaomi pod značkou Redmi konkrétně dokončuje přírůstek s názvem Redmi 17 4G. Ten se sice dočkal několika zajímavých vylepšení oproti předchůdci, ale opět nemusíme čekat žádné zásadní změny od čínského výrobce.
Ideál pro masy
Přední stranu zabere 6,9palcový LCD displej dosahující na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Konstrukci o tloušťce 8,8 mm pravděpodobně vyplní osmijádrový procesor Helio G91 Ultra z dílny MediaTeku. Potom jej ještě doplňuje 4/6GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště.
Po vzoru poslední generace lze vyhlížet možnost virtuálního rozšíření paměti RAM a slot pro microSD kartu. Článek baterie s kapacitou 7 500 mAh má dostat technologii rychlého 45W nabíjení. Zatímco vzadu bude připraven 50MPx objektiv fotoaparátu, tak vpředu nejspíš využijete 8MPx selfie kamerku.
Softwarovou část zastoupí systém Android 16 pod rozhraním HyperOS 3. Většinu případných zájemců může oslovit technologie NFC a boční snímač otisků prstů. Do obchodů zamíří tři barevné verze (černá, modrá, zelená) za cenu začínající u hranice 6 055 Kč po přepočtu (4+128 GB).
Zdroje: ytechb.com, gizmochina.com, gsmarena.com
Komentáře