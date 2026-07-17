Velký únik přibližuje základní Redmi 17 4G

• 17. 7. 2026#Android #Smartphony
Velký únik přibližuje základní Redmi 17 4G

Redmi 17 4G | Zdroj: Ytechb

Model Redmi 15 4G za měsíc zakončí své roční působení na mobilním trhu, což dnes potvrzuje čerstvý únik. Firma Xiaomi pod značkou Redmi konkrétně dokončuje přírůstek s názvem Redmi 17 4G. Ten se sice dočkal několika zajímavých vylepšení oproti předchůdci, ale opět nemusíme čekat žádné zásadní změny od čínského výrobce.

Ideál pro masy

Přední stranu zabere 6,9palcový LCD displej dosahující na HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Konstrukci o tloušťce 8,8 mm pravděpodobně vyplní osmijádrový procesor Helio G91 Ultra z dílny MediaTeku. Potom jej ještě doplňuje 4/6GB operační paměť RAM a 128/256GB interní úložiště.

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Redmi 17 4G | Zdroj: Ytechb

Po vzoru poslední generace lze vyhlížet možnost virtuálního rozšíření paměti RAM a slot pro microSD kartu. Článek baterie s kapacitou 7 500 mAh má dostat technologii rychlého 45W nabíjení. Zatímco vzadu bude připraven 50MPx objektiv fotoaparátu, tak vpředu nejspíš využijete 8MPx selfie kamerku.

Softwarovou část zastoupí systém Android 16 pod rozhraním HyperOS 3. Většinu případných zájemců může oslovit technologie NFC a boční snímač otisků prstů. Do obchodů zamíří tři barevné verze (černá, modrá, zelená) za cenu začínající u hranice 6 055 Kč po přepočtu (4+128 GB).

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Redmi 17 4G | Zdroj: Ytechb

Zdroje: ytechb.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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