Není to zas tak dávno, co jsem měl v ruce vcelku malý přístroj, který mě v roce 2025 nadchnul asi ze všeho nejvíce – Plaud Note. Dnes tu máme menšího bratříčka s delším jménem: Plaud NotePin. Ptáte se, co umí a v čem se liší? Pojďme si na tyto otázky odpovědět.
AI kam se podíváš?
Začnu možná trochu zeširoka: pokud bych měl najít slova, která mi přišla v roce 2025 skutečně nadužívaná, tak mým favoritem bude „umělá inteligence“. AI je zkrátka v kurzu, a používá se ve značné míře jako magická formulka, která automaticky zvedá hodnotu každého produktu, a v podstatě koupit cokoliv bez AI je prostě faux-pas. Tento skutečně masivní marketing na mě časem začal působit vyloženě odpudivě, takže jsem se přistihl, že se občas programově vyhýbám čemukoliv, kde je mi umělá inteligence nesmyslně podsouvána. Děkuji pěkně, zatím mám stále ještě pocit, že mám dost inteligence své vlastní…
Pokud jste ovšem četli mou recenzi na klasický Plaud Note, určitě jste pochopili, že tento brilantní kousek techniky řadím mezi výjimky. Protože podle mne tu AI má svou nezpochybnitelnou přidanou hodnotu. A nebudu vás napínat – stejný názor mám i u testovaného „Pinu“. Protože je to (rovněž) skvěle přenosný hlasový AI záznamník, který dokáže vytvářet propracovaná shrnutí zvukového záznamu, a ještě mnohem více.
Vzhledově se od svého příbuzného ovšem výrazně liší. Už se nejedná o „kreditní kartu“, ale o jakousi miniaturní vajíčko s klipem (nebo i bez něj). Také na něm už nenaleznete žádné ovládací prvky, pouze 1 malou stavovou LED diodu.
NotePin je miniaturní: při rozměrech 51 x 21 x 11 milimetrů a hmotnosti necelých 17 gramů je to přístroj vskutku kolibří. I tak vystačí vestavěná baterie na 20 hodin záznamu, a až 40 dní v pohotovostním režimu. Poté je třeba přístroj dobít, a to pomocí nabíjecí magnetické vaničky a USB-C kabelu (ten je rovněž součástí balení).
Jak (a kde) se NotePin nosí?
První možností je s použitím klipu. Ten můžete magneticky připevnit k zadní (ploché) části přístroje, a s jeho pomocí záznamník upevníte třeba kapsu, manžetu či límec.
Klip ale můžete také vyměnit za útlou plošku s nápisem PLAUD. Tu k přístroji opět snadno upevníte pomocí slušně silného magnetu – vtip je ovšem v tom, že mezi těmito dvěma částmi můžete mít třeba látku košile či trička… na holé tělo bude možná chvíli trochu studit, ale důležité je, že NotePin bude šikovně držet tam, kde jej umístíte.
Pak tu ještě máme dvě alternativní možnosti: vrchní částí záznamníku totiž můžete jednoduše provléknout řetízek, a NotePin tak nosit na krku jako takový netradiční – ale hodně užitečný – šperk. A poslední možností je dokoupení speciálního řemínku, díky kterému budete mít přístroj na zápěstí jako náramek.
Mimochodem: pokud máte (vzhledem k velikosti možná i oprávněné) obavy, že NotePin někde založíte a ztratíte, tak vězte, že si rozumí s funkcí Apple FindMy (Najít).
Nejprve nahrát
Co se týče funkcí, tak ty jsou do značné míry shodné s klasickým Note. Na rozdíl od něj zde není žádné fyzické tlačítko, pro zapnutí (a vypnutí) nahrávání je třeba stisknout a podržet místo ve středu horní strany NotePin. Přístroj nám dá výraznou haptickou odezvu, takže k omylu dojít nemůže. Je tu ovšem jeden významný rozdíl ve funkcionalitě: AI záznamník Note jsem chválil za nahrávání telefonních hovorů – tady ta možnost není.
Podobně jako u Note toho přístroj samotný dělá vlastně poměrně málo – prostě „jen“ nahrává monolog, rozhovor či schůzku, a po skončení nahrávku uloží do cloudu. Na tom není vcelku nic převratného, a nepotřebujeme k tomu ani žádnou umělou inteligenci.
AI se ovšem dostane k (významnému) slovu v dalším kroku, kterým je následná práce s vytvořenou nahrávkou. K tomu už nepotřebujeme hardware přístroje samotného, do akce se totiž zapojí software. A to buď ve formě mobilní aplikace (iOS, Android), nebo webové aplikace PLAUD.
Zpracování nahrávek: aplikace s AI
O tom, jaká kouzla s nahraným audiozáznamem aplikace Plaud: AI Notetaker dokáže, jsem se rozepsal už ve zmíněné recenzi Plaud Note. Aplikace sama pozná, které šablony používáte nejčastěji, a ty vám pak nabízí. Výběr je opravdu široký – jsou to desítky a desítky šablon, pro přehlednost rozdělené do kategorií:
- Mítink
- Proslov
- Hovor (NotePin neumí nahrávat hovory přímo z telefonu, ale můžete to provést oklikou přes hlasitý odposlech pomocí reproduktoru telefonu)
- Rozhovor
- Zdravotní záznam
- Obchod
- Konzultace
- Vzdělávání
- Stavebnictví
- IT & inženýrink
- Právo
- Reality
- Finance
Já nejčastěji používám záznamy pracovních schůzek (2–3 lidé) či porad (klidně i 15 osob, AI je dokáže spolehlivě odlišit), a také osobní poznámky – záznam nějakého rychlého úkolu či připomenutí, případně myšlenky, na kterou nechci zapomenout. Občas používám i grafické myšlenkové mapy, které aplikace také dokáže vytvářet.
Systém umí pracovat hned s několika AI modely. Aktuálně jsou to tyto:
- GPT-5
- GPT-5.2 (Beta)
- Gemini 2.5 Pro
- Gemini 3 Pro (Beta)
- Claude Sonnet 4.5
Já osobně jsem nechal nastavení na režim Auto, kdy si aplikace sama vybere nejvhodnější model.
Podpora jazyků je rovněž velmi široká (a stále rostoucí). Aktuálně jsem napočítal 112 jazyků. Reálný počet je o něco málo nižší, v seznamu je totiž hned několik variant čínštiny, a také různé anglické dialekty (americký, britský, australský, kanadský…). Je tu dokonce i angličtina indická – pokud jste někdy mluvili s nějakým Indem, asi mi potvrdíte, že to je poměrně specifický zážitek.
Ptejte se mě, na co chcete
Přiznávám: je tu ještě jedna funkce, kterou jsem při testování Plaud Note ne snad přehlédl, ale rozhodně nedocenil. Jmenuje se „Ask Plaud“, a opět zde hraje zásadní roli umělá inteligence. Jak to tedy funguje?
Pod již zpracovanou nahrávkou najdete políčko na položení dotazu. Můžete si samozřejmě dotaz formulovat dle vašeho přání (pochopitelně i v češtině), nicméně Plaud už vám rovnou nabídne, na co byste se asi tak chtěli zeptat. Příklad? Po analýze nahrávky diskuse ohledně maloobchodních franšízových obchodů a vytvoření Shrnutí mi funkce nabídla možnost položení otázky „Jaké jsou alternativní investiční modely k franšízovým prodejnám?“, nebo „Jaká jsou potenciální rizika při velkém množství hotovostních transakcí s ohledem na AML?“
Po položení otázky AI zpracuje vaši nahrávku, ale také jí dostupné další zdroje, a upozorní vás (v tomto konkrétním případě) na legislativní souvislosti a potenciální rizika.
Musím říct, že tato možnost dodatečné analýzy a práce s daty posouvá použitelnost Note či NotePin opět na vyšší úroveň – rozhodně to není jen obyčejný záznamník, ale sofistikovaný asistent, který se na problém dokáže podívat z pohledu, který by vás možná ani nenapadl. Naučit se s těmito funkcemi plnohodnotně pracovat asi zabere nějaký čas, nicméně potenciál je vskutku obří.
Plány, plány, plány
Plaud nabízí 3 základní cenové plány. Dobrá zpráva je, že základní Starter Plan, který je kompletně zdarma, nabízí naprosto identické funkce, jako plány placené. Nově je dokonce součástí i zmiňovaná funkce Ask Plaud, která dříve byla zahrnuta jen v plánech placených. Jediným omezením je tak počet minut záznamů, které můžete zpracovat: konkrétně je to u Starter Planu limit 300 minut měsíčně.
Druhým plánem je Pro Plan: zde je limit 1 200 minut (neboli 20 hodin) zpracovaných záznamů měsíčně. Cena je 111 EUR při roční platbě, tj. 9,25 EUR měsíčně.
Nejvyšší plá se jmenuje Unlimited Plan, a z jeho názvu snadno odvodíte, že množství a délka zpracovávaných nahrávek je naprosto neomezená, a to za cenu 225 EUR za rok, tj. 18,75 EUR měsíčně.
Data v bezpečí
Jelikož řada vašich nahrávek může být soukromých, je celá aplikace (a tedy i přístup k záznamům) uzamčena – v případě iPhone například pomocí FaceID. To kvituji.
Obecně platí, že Plaud si je zcela zjevně vědom otázky důvěrnosti a bezpečí uživatelských dat. O tom svědčí získané certifikace ISO 27001, ISO 27701, GDPR, SOC Type II, HIPAA a EN18031.
Dojmy? Zkušenosti? Doporučení?
Jak tedy všechny sesbírané dojmy a informace shrnout?
Co mě nadchlo:
- Kolibří rozměry
- Snadnost použití
- Základní plán zdarma
- Fantastické AI funkce zpracování nahrávek
Co se mi nelíbilo:
- Řemínek či řetízek jen za příplatek
- Nemožnost nahrávat telefonní hovory
- Poměrně pomalý přenos nahrávek do cloudu
Mé výrazně pozitivní dojmy z testování Plaud Note zůstaly zachovány i u Plaud NotePin. Jiná konstrukce a varianty nošení rozšiřují i možnosti použití, takže je pouze na vás, zda sáhnete po „kreditce“, nebo po „vajíčku“. Hlavní rozdíl vidím v možnosti (anebo nemožnosti) připnutí k telefonu pro záznam hovorů.
Cenu, která je aktuálně 4 490 Kč, si Plaud NotePin obhájí bez nejmenších problémů. Umím si představit, že pro celou řadu lidí bude základní plán naprosto vyhovující, takže nezaplatí už ani korunu navíc, a profesionálům zase přinese takovou úsporu času a úsilí, že vyšší cenové plány dávají smysl.
A když připočtu možnosti funkce Ask Plaud pro hlubší analýzu a práci s nahrávkami, jen se utvrzuji v tom, že mám v ruce jednu z nejlepších technologických vychytávek za dlouhou dobu.
Za poskytnutí přístroje Plaud NotePin děkuji společnosti TYGOTEC.
