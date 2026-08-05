Optimalizace účtů za mobil: Jak na neomezená data od 392 Kč bez smluv a retenčních linek

Ceny mobilních služeb v České republice patří dlouhodobě k často diskutovaným tématům. Mnoho uživatelů se v touze po výhodnějším tarifu uchyluje ke zdlouhavým rozhovorům na retenčních linkách nebo čeká na neveřejné nabídky. Na trhu však existují plně transparentní alternativy, které přinášejí konkurenceschopné ceny jako stálý standard bez nutnosti vyjednávání či dlouhodobých závazků.
Stálá nabídka bez nutnosti úvazku
Hlavní výhodou moderního přístupu k mobilním tarifům od společnosti NejPřipojení.cz s.r.o. je kompletní absence smluvních úvazků. Zákazník se neupisuje k minimální délce trvání smlouvy, což znamená možnost tarif kdykoliv upravit nebo bez sankcí ukončit.
- Bezplatná migrace: Přenesení stávajícího telefonního čísla od jiného operátora zajišťuje poskytovatel zcela zdarma.
- Samostatnost služeb: Mobilní tarif lze sjednat samostatně bez nutnosti odběru dalších produktů, jako je domácí internet.
- Bonus k objednávce: Ke každé SIM kartě je možné získat televizní službu NejPřipojení TV na 6 měsíců za 1 Kč měsíčně.
Přehled tarifů: Od základních dat po neomezený provoz
Pro uživatele s rozdílnou datovou spotřebou jsou k dispozici tři hlavní varianty. Všechny automaticky zahrnují neomezené volání i neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí:
- Tarif 5 GB dat – určený pro základní komunikaci a občasné prohlížení webu za 395 Kč měsíčně.
- Tarif 12 GB dat – ideální pro běžné denní používání aplikací a navigace za 475 Kč měsíčně.
- Neomezený tarif – kompletní datová svoboda bez limitů za 496 Kč měsíčně pro jednotlivce.
Množstevní slevy: Čím více čísel, tím nižší cena
Zásadní úsporu přináší zapojení více SIM karet pod jeden účet. U plně neomezeného tarifu (volání, SMS i data) platí jasně definovaný klesající ceník:
- 2x Neomezený tarif: 475 Kč / měsíc za jednu SIM
- 3x Neomezený tarif: 447 Kč / měsíc za jednu SIM
- 4x Neomezený tarif: 420 Kč / měsíc za jednu SIM
- 5x Neomezený tarif: 419 Kč / měsíc za jednu SIM
- 6x Neomezený tarif: 392 Kč / měsíc za jednu SIM
Tento systém přináší efektivní řešení pro rodiny i menší týmy, které chtějí získat výhodnější podmínky bez nutnosti žádat o individuální kalkulace.
Kompletní specifikaci služeb, kalkulačku slev a online objednávkový formulář naleznete na webu NejPřipojení.cz.
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