Přestaňte platit každý rok: Office 2024 Pro za 425 Kč a Windows 11 Pro za 306 Kč KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 5. 8. 2026#Aplikace
Přestaňte platit každý rok: Office 2024 Pro za 425 Kč a Windows 11 Pro za 306 Kč

Microsoft od 1. července 2026 zvýšil ceny téměř všech tarifů Microsoft 365, v některých případech až o 43 %. Business Standard nově stojí 14 eur měsíčně, tedy přibližně 350 Kč, zatímco Microsoft 365 Apps vyjde na 168 eur ročně, zhruba 4 200 Kč.

Neplaťte za Windows a Office víc, než musíte

Alternativou může být jednorázová licence bez měsíčních nebo ročních poplatků. V rámci akce Godeal24 Software Special Sale lze získat Office 2024 Pro Plus za 16,99 eura, tedy přibližně 425 Kč. Licence zahrnuje Word, Excel, PowerPoint a Outlook a podle prodejce nabízí trvalou aktivaci na jednom počítači.

Jednorázová licence vyjde výrazně levněji

Při tříletém používání zaplatí předplatitel Microsoft 365 více než 504 eur, tedy zhruba 12 600 Kč. Jednorázová licence Office 2024 Pro Plus stojí přibližně 425 Kč a nevyžaduje další platby.

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V nabídce je také Windows 11 Pro za 12,25 eura, což odpovídá přibližně 306 Kč. Prodejce uvádí doživotní aktivaci a podporu funkcí zaměřených na výkon, zabezpečení a nástroje využívající umělou inteligenci.

Zatímco předplatné Microsoftu se může v budoucnu dál zdražovat, jednorázová licence představuje možnost, jak se pravidelným platbám vyhnout.

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Ceny byly přepočítány dle aktuálního kurzu EUR/CZK ke dni 5. 8. 2026, cena se může lišit dle aktuálního kurzu.

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