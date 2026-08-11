JBL vydává 6. pokračování reproduktoru Pulse

JBL Pulse 6 | Zdroj: JBL
Modelová řada Pulse u společnosti JBL se dočkala aktualizace, za kterou konkrétně stojí přenosný reproduktor Pulse 6. Ovšem ve srovnání s předchozí generací není připraveno žádné citelné vylepšení. Výrobce si dovolil mírně upravit konstrukci nebo zvýšil standard u vybraných funkcí. Oficiální prodej odstartuje v nejbližších dnech za docela odvážnou cenu.
Pomalu dospívá
Nově vyšší a užší konstrukce dostala praktické madlo, které zásadně usnadňuje jeho přenášení. Navíc obsahuje stejné osvětlení jako 360stupňový LED systém umístěný pod průhledným krytem v hlavní základně. Světla se umí buď přizpůsobit přehrávané hudbě nebo lze vybírat ze 16 světelných profilů.
Získaná certifikace IP68 přináší ještě vyšší odolnost. Uvnitř konstrukce se nachází 30W basový a 10W výškový reproduktor. Algoritmus AI Sound Boost analyzuje hudbu v reálném čase, aby neklesala její kvalita se zvyšující hlasitostí. Doprovodná aplikace JBL One mimo jiné umožňuje úpravu ekvalizéru.
Komunikace probíhá přes novější verzi Bluetooth 6.0, kde se také objevují klíčové kodeky (AAC, SBC, LC3) nebo funkce Auracast. Následně si zaslouží zmínku i integrovaný DAC převodník a USB-C port pro poslech v bezztrátové kvalitě. Maximální doba poslechu činí 12 hodin, přičemž funkce Playtime Boost prodlužuje poslech o další 2 hodiny.
Díky 15W nabíjecí technologii můžete reproduktor plně nabít za necelých 5 hodin. Dostatečný počet vestavěných světel přidává režim noční lampičky s možností úpravy jasu a teploty barev. U relaxačního režimu Sunset v kombinaci s hudbou nastavíte až 60minutový odpočet, při kterém se světlo postupně ztlumuje až se nakonec vypne spolu s hudbou.
Cenovka po přepočtu na domácím trhu startuje od hranice 7 786 Kč. Český trh by se mohl novinky dočkat během posledního čtvrtletí letošního roku.
Zdroje: kh.jbl.com, notebookcheck.net
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