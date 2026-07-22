Výhodné nákupy techniky na Alza: Velký přehled slev na hardware, monitory i PC

Významný prodejce elektroniky Alza.cz spustil vlnu výrazných slev na široký sortiment výpočetní techniky a elektroniky. Nabídka zahrnuje klíčové počítačové komponenty, pokročilé zobrazovací panely, hotové sestavy i moderní prvky síťové infrastruktury. Akce představuje ideální příležitost pro upgrade stávajícího vybavení nebo pořízení nových zařízení za výhodných podmínek.
Počítačové komponenty a základní desky
Stavba nového počítače nebo upgrade stávající sestavy vyžaduje kvalitní hardwarový základ. V aktuální nabídce lze nalézt moderní základní desky pro platformy AMD i Intel, spolehlivé napájecí zdroje, atraktivní počítačové skříně i výkonné grafické karty, které zajišťují stabilní chod a vysoký výpočetní i grafický výkon.
- Corsair FRAME 4500X RSR ARGB Panoramic Glass Black (-38 %)
- Endrofy Elementum E5 450W (-35 %)
- ASUS PRIME B850-PLUS WIFI (-34 %)
- ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI (-24 %)
- GIGABYTE B860 DS3H WIFI6E (-23 %)
- MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC (-22 %)
- ASUS PRIME B850M-F (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Monitory a zobrazovací technika
Kvalitní displej je klíčovým prvkem pro pohodlnou práci i pohlcující herní zážitky. Slevové akce pokrývají široké spektrum monitorů od zakřivených širokoúhlých modelů pro multitasking přes pokročilé herní OLED panely s vysokou obnovovací frekvencí až po chytré monitory s integrovanými multimediálními funkcemi.
- 32″ Samsung Smart M7 (M70F) (-33 %)
- 27″ Samsung Odyssey OLED G6 (G60SF) (-27 %)
- 34″ Xiaomi G34WQi 2K Curved (-23 %)
- 27″ Philips 27M2N3501PA/00 (-22 %)
- 27″ AOC Q27B35E (-21 %)
- 49″ Samsung Odyssey OLED G9 G93SD (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Notebooky, počítače a All-in-One systémy
Pro zájemce o ucelená řešení bez nutnosti vlastního skladování komponent jsou k dispozici hotové počítačové systémy. Výběr zahrnuje kompaktní kancelářské notebooky, elegantní All-in-One počítače šetřící místo na pracovním stole i vysoce výkonné herní pracovní stanice dimenzované pro nejnáročnější úkoly.
- HP 200 G2a Meteor Silver (bez adaptéru) (-33 %)
- HP 200 G2i Meteor Silver (bez adaptéru) (-32 %)
- Lenovo ThinkBook 14 G9 IRL Arctic Grey (-29 %)
- MSI Modern AM273QP AI 1UM-418EU (-22 %)
- MSI Modern AM273QP AI 1UMG-423EU (-22 %)
- ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ5796WZ Quiet Blue (bez adaptéru) (-21 %)
- MSI PRO AP242P 14M-1206EU (-21 %)
- Dell Pro Tower QCT1255 (-21 %)
- AlzaPC GameBox Elite – R7 / RTX5070Ti / 48GB RAM / 1TB SSD (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Úložiště a síťová infrastruktura
Spolehlivý přenos a ukládání dat představují základ moderní digitální domácnosti i firmy. V kategorii síťových prvků a datových úložišť se nacházejí vysokorychlostní SSD disky, výkonné mesh systémy podporující nejnovější standard Wi-Fi 7 i spolehlivé ethernetové přepínače pro rozšiřování místních sítí.
- TP-Link Deco BE68 Wi-Fi 7 BE14000 Tri-Band (3-pack) (-29 %)
- SANDISK OPTIMUS GX PRO 850X 1TB (-28 %)
- Grandstream GWN7700P (-27 %)
- Verbatim Vi3000 2TB (-22 %)
- Tenda SG108M Gigabit Desktop Ethernet Mini (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Vzhledem k rozsahu nabídky stojí za pozornost také stylová počítačová skříň THERMALTAKE View 270 Plus WS ARGB White (-22 %), která zaujme proskleným designem a integrovaným ARGB podsvícením vhodným pro stavbu esteticky výrazných počítačových sestav.
Kompletní přehled akčních nabídek, podrobné specifikace produktů a možnost přímého nákupu naleznete přímo na stránkách obchodu Alza.cz. Využijte časově omezené slevy a vybavte se moderní technikou za zvýhodněné ceny.
Komentáře