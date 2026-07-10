Nový iPhone Air 2 se dočká minimálně čtyř změn

Apple iPhone Air 2 | Zdroj: GSMArena
Druhou generaci modelu iPhone Air upřesňuje nový únik. Vydaná zpráva v podstatě potvrzuje a zároveň rozšiřuje dostupné informace z konce minulého měsíce. Společnost Apple s největší pravděpodobností reaguje na nízká prodejní čísla. Aktuálního zástupce už nyní v obchodech pořídíte za necelé dvě třetiny z původní ceny. Vylepšené komponenty by měly telefonu pomoci k výraznějšímu prosazení na trhu.
Lepší zítřky
Přední část se zřejmě může těšit na 6,55palcový LTPO AMOLED displej běžící pod 120Hz obnovovací frekvencí. Aby kalifornský gigant udržel myšlenku ultratenkého zařízení, tak barevné RGB filtry budou přímo natisknuty na zapouzdřovací vrstvě za pomoci technologie CoE (Color Filter on Encapsulation) od Samsungu. Tím docílí menší tloušťky u panelu a umožní nasazení větší baterie.
Konkrétně původní článek baterie s kapacitou 3 149 mAh má vystřídat řešení o velikosti 3 500 mAh. Třetí novinkou se stane nový čip Apple A20, u kterého využijí velmi efektivního 2nm výrobního procesu. Procesor kromě vyššího výkonu přinese nižší spotřebu energie a eliminuje časté přehřívání. Nakonec výrobce chystá přidání ultraširokoúhlého objektivu vedle hlavního 48MPx snímače.
Jarní keynote k novinkám tradičně probíhá v březnu nebo dubnu. Tentokrát se po boku iPhonu Air 2 ještě dočkáme iPhonu 18 s iPhonem 18e. Nové informace můžeme vyhlížet v dalších měsících.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com
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