Výrazné slevy na televizory: Špičkový obraz OLED, QLED i obří úhlopříčky za výhodnější ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 20. 7. 2026#Ostatní
Výrazné slevy na televizory: Špičkový obraz OLED, QLED i obří úhlopříčky za výhodnější ceny

Obchodní dům Alza připravil rozsáhlé zlevnění televizorů napříč všemi oblíbenými úhlopříčkami a zobrazovacími technologiemi. Vybírat lze z pokročilých OLED panelů s dokonalým podáním černé, moderních QLED a Mini LED modelů i cenově dostupných LED televizorů. Nabídka pokrývá kompaktní obrazovky vhodné do menších prostor až po masivní úhlopříčky určené pro náročné domácí kino.

OLED televizory s prémiovým obrazem

Technologie OLED představuje špičku v oblasti zobrazení díky samosvítícím pixelům, které zajišťují absolutní černou, nekonečný kontrast a široké pozorovací úhly. Tyto modely jsou ideální volbou pro filmové nadšence a náročné hráče.

Pokročilé QLED a Mini LED televizory

Technologie QLED a Mini LED přinášejí vysoký jas, živé podání barev a detailní podsvícení. Jsou skvělým kompromisem pro prosvětlené obývací pokoje i univerzální sledování televizního vysílání a her.

Televizory s úhlopříčkou do 55 palců

Kompaktnější televizory s úhlopříčkou do 55 palců představují praktické řešení do ložnic, kuchyní či menších obývacích pokojů. Nabízejí spolehlivé smart funkce a moderní rozlišení při zachování rozumných rozměrů.

Televizory s úhlopříčkou 65 a 75 palců

Oblíbený standard pro většinu obývacích pokojů nabízí ideální poměr mezi velikostí obrazovky a sledovací vzdáleností. Velká plocha vtáhne do děje každého filmového i sportovního fanouška.

Obří obrazovky nad 80 palců

Pro maximální vizuální zážitek bez kompromisů jsou určeny televizory s úhlopříčkou přesahující 80 palců. Dokážou plnohodnotně nahradit domácí projektor a vytvořit autentickou atmosféru kinosálu.

Další zajímavé výběry

Mimo hlavní kategorie se v akční nabídce nachází celá řada dalších zajímavých modelů. K dispozici jsou jak dostupné LED televizory střední třídy, tak i speciální designové či prémiové obrazovky.

Mezi 75palcovými modely lze nalézt 75″ Philips 75PUS8510 (-25 %), 75″ Hisense 75E8S (-25 %), 75″ HAIER H75M95EUX (-25 %) a stylový 75″ Samsung The Frame Pro QE75LS03FW (-17 %).

V kategorii 65 palců stojí za pozornost 65″ Thomson 65QG7C14 (-25 %), 65″ Sony Bravia KD-65X85L (-20 %), 65″ Hisense 65U7Q (-20 %) a 65″ Xiaomi TV A Pro 2nd gen (-20 %).

Kombinaci kompaktnějších rozměrů a dostupné ceny nabízejí modely 55″ Blaupunkt 55QBG6000S (-20 %), 55″ STRONG SRT55UH7773 (-20 %) a 43″ CHiQ L43QM10V (-20 %).

Pro zájemce o extrémní úhlopříčky jsou připraveny modely 98″ Samsung QE98Q7F (-25 %), 85″ Sony Bravia 3 (K85S35BP.CEI) (-22 %), 85″ TCL 85C6K (-20 %), 100″ Hisense 100U7SE (-20 %) a 98″ Sony Bravia 5 (K98XR55BP.CEI) (-18 %).

Kompletní sortiment televizorů a dalšího elektronického vybavení je dostupný přímo na stránkách prodejce Alza.cz.

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