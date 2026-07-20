Výrazné slevy na televizory: Špičkový obraz OLED, QLED i obří úhlopříčky za výhodnější ceny

Obchodní dům Alza připravil rozsáhlé zlevnění televizorů napříč všemi oblíbenými úhlopříčkami a zobrazovacími technologiemi. Vybírat lze z pokročilých OLED panelů s dokonalým podáním černé, moderních QLED a Mini LED modelů i cenově dostupných LED televizorů. Nabídka pokrývá kompaktní obrazovky vhodné do menších prostor až po masivní úhlopříčky určené pro náročné domácí kino.
OLED televizory s prémiovým obrazem
Technologie OLED představuje špičku v oblasti zobrazení díky samosvítícím pixelům, které zajišťují absolutní černou, nekonečný kontrast a široké pozorovací úhly. Tyto modely jsou ideální volbou pro filmové nadšence a náročné hráče.
- 48″ LG OLED48B6ELC (-36 %)
- 55″ LG OLED55B6ELC (-35 %)
- 55″ Samsung QE55S84F (-33 %)
- 83″ Samsung QE83S85F (-30 %)
- 83″ Samsung QE83S90F (-28 %)
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Pokročilé QLED a Mini LED televizory
Technologie QLED a Mini LED přinášejí vysoký jas, živé podání barev a detailní podsvícení. Jsou skvělým kompromisem pro prosvětlené obývací pokoje i univerzální sledování televizního vysílání a her.
- 65″ LG 65QNED93A6A (-44 %)
- 65″ Metz 65MQE7600Z (-39 %)
- 75″ Philips 75MLED820 (-37 %)
- 55″ TCL 55C89K (-34 %)
- 85″ TCL 85X11K (-31 %)
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Televizory s úhlopříčkou do 55 palců
Kompaktnější televizory s úhlopříčkou do 55 palců představují praktické řešení do ložnic, kuchyní či menších obývacích pokojů. Nabízejí spolehlivé smart funkce a moderní rozlišení při zachování rozumných rozměrů.
- 55″ LG 55NANO81A6A (-38 %)
- 55″ Metz 55MUE7800Z (-32 %)
- 32″ Philips 32PHS6050 (-30 %)
- 43″ Hisense 43A6S (-30 %)
- 55″ HAIER H55C95EUX (-28 %)
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Televizory s úhlopříčkou 65 a 75 palců
Oblíbený standard pro většinu obývacích pokojů nabízí ideální poměr mezi velikostí obrazovky a sledovací vzdáleností. Velká plocha vtáhne do děje každého filmového i sportovního fanouška.
- 65″ Philips 65PUS7000 (-38 %)
- 65″ TCL 65Q6C (-30 %)
- 75″ Hisense 75E7Q (-30 %)
- 75″ Hisense 75E7S (-30 %)
- 75″ TCL 75C6K (-29 %)
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Obří obrazovky nad 80 palců
Pro maximální vizuální zážitek bez kompromisů jsou určeny televizory s úhlopříčkou přesahující 80 palců. Dokážou plnohodnotně nahradit domácí projektor a vytvořit autentickou atmosféru kinosálu.
- 86″ LG 86NANO81A6A (-34 %)
- 86″ LG 86UA75006 (-31 %)
- 100″ Xiaomi TV Max 2025 (-30 %)
- 85″ Hisense 85E7S PRO (-25 %)
- 85″ TCL 85T69C (-25 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní kategorie se v akční nabídce nachází celá řada dalších zajímavých modelů. K dispozici jsou jak dostupné LED televizory střední třídy, tak i speciální designové či prémiové obrazovky.
Mezi 75palcovými modely lze nalézt 75″ Philips 75PUS8510 (-25 %), 75″ Hisense 75E8S (-25 %), 75″ HAIER H75M95EUX (-25 %) a stylový 75″ Samsung The Frame Pro QE75LS03FW (-17 %).
V kategorii 65 palců stojí za pozornost 65″ Thomson 65QG7C14 (-25 %), 65″ Sony Bravia KD-65X85L (-20 %), 65″ Hisense 65U7Q (-20 %) a 65″ Xiaomi TV A Pro 2nd gen (-20 %).
Kombinaci kompaktnějších rozměrů a dostupné ceny nabízejí modely 55″ Blaupunkt 55QBG6000S (-20 %), 55″ STRONG SRT55UH7773 (-20 %) a 43″ CHiQ L43QM10V (-20 %).
Pro zájemce o extrémní úhlopříčky jsou připraveny modely 98″ Samsung QE98Q7F (-25 %), 85″ Sony Bravia 3 (K85S35BP.CEI) (-22 %), 85″ TCL 85C6K (-20 %), 100″ Hisense 100U7SE (-20 %) a 98″ Sony Bravia 5 (K98XR55BP.CEI) (-18 %).
Kompletní sortiment televizorů a dalšího elektronického vybavení je dostupný přímo na stránkách prodejce Alza.cz.
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