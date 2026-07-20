Letitý spor mezí sítí X a hudebními vydavatelstvími je u konce. Výsledek dohody ale zatím zůstává tajemstvím.

Zdroj: Dotekomanie.cz
Právní spor mezi sociální sítí X a skupinou významných hudebních vydavatelů po téměř třech letech končí. Obě strany společně požádaly soud o ukončení svých žalob, aniž by zveřejnily podmínky vzájemné dohody. Vyplývá to ze soudních dokumentů, na které upozornila agentura Reuters.
Soudní spor mezi X a hudebními vydavatelstvími je u konce
Konflikt odstartoval v roce 2023, kdy skupina hudebních vydavatelů vedená organizací National Music Publishers Association (NMPA) zažalovala tehdejší Twitter. Žaloba ve výši 250 milionů dolarů se opírala o fakt, že sociální platforma dlouhodobě umožňovala uživatelům sdílet hudbu chráněnou autorskými právy bez potřebných licencí a dostatečně proti tomu nezasahovala. Twitter byl tehdy jednou z mála velkých sociálních sítí, která neměla uzavřenou licenční smlouvu s hudebními vydavateli.
Po přejmenování sítě na X celá kauza nabrala opačný směr – společnost podala vlastní žalobu. Tvrdila, že vydavatelé postupovali protisoutěžně a snažili se platformu donutit k uzavření licenčních smluv za nepřiměřeně vysoké ceny. Ještě minulý měsíc navíc X žádalo soud o zamítnutí původní žaloby s argumentem, že nenese odpovědnost za případy pirátství, kterých se dopouštějí samotní uživatelé.
Ani jedna ze stran zatím nevysvětlila, proč se rozhodly spor ukončit ani zda součástí dohody byla finanční kompenzace nebo uzavření licenční smlouvy. Soudní spisy ale potvrzují, že obě žaloby byly staženy s konečnou platností. To znamená, že stejný spor už nelze znovu otevřít u soudu. Nejasné tedy zůstává to, zda se X a hudební vydavatelé dohodli na dlouhodobé spolupráci, nebo pouze ukončili vzájemný právní spor.
Zdroj: engadget.com
Komentáře