T-Mobile má výpadky sítě v částech Česka

• 22. 7. 2026#Mobilní operátoři
T-Mobile má výpadky sítě v částech Česka

Zdroj: T-Mobile

Sem tam se stane, že je mobilní síť nestabilní, ale nyní to vypadá na větší potíže. T-Mobile má komplikace se svou sítí ve dvou krajích.

Hlavně mobilní připojení

Samotné problémy se objevují během dnešního dopoledne ve středních Čechách a ve Zlínském kraji. Konkrétně se neobjevuje ani mobilní signál a ve volbě sítí na smartphonu se T-Mobile neukazuje vůbec.

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Zdroj: vypadky24

Technická podpora operátora nám potvrdila, že jsou konkrétně komplikace s vysílači. Na nápravě se již nyní pracuje, ale zatím není znám termín opravy nebo vyřešení komplikací. Jestli jsou postižena další místa, zatím nevíme. Pakliže máte doma fungující WiFi, doporučujeme zapnout volání přes WiFi v nastavení mobilu.

Zdroj: vypadky24.cz

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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