TikTok chce chránit tvůrce a testuje ochranu proti AI kopiím tváře

Zdroj: Dotekománie
TikTok začal testovat novou funkci, která má chránit tvůrce před zneužitím jejich podoby pomocí umělé inteligence. Nástroj dokáže vyhledávat videa vytvořená s využitím AI napodobeniny obličeje a umožní jejich snadnější nahlášení. Novinka je zatím dostupná pouze pro omezený počet uživatelů ve Spojených státech.
TikTok testuje novinku na ochranu proti deepfakes
Aby mohli tvůrci nový nástroj využívat, musí nejprve ověřit svou identitu prostřednictvím společnosti Jumio, která se specializuje na digitální ověřování. Proces zahrnuje pořízení selfie v reálném čase a kontrolu dokladu totožnosti. TikTok uvádí, že samotné doklady neukládá a biometrická data využívá pouze k porovnání podoby a odhalování případného neoprávněného použití.
Po úspěšném ověření začne systém automaticky vyhledávat obsah, který by mohl využívat podobu daného tvůrce vytvořenou pomocí AI. Pokud TikTok nalezne podezřelá videa nebo účty, uživatel je může zkontrolovat a případně přímo nahlásit jako zneužití identity.
Nová funkce reaguje na videa vytvořená pomocí generativní umělé inteligence, tzv. deepfakes. Technologie dnes dokážou velmi věrohodně napodobit vzhled i hlas známých osobností, což zvyšuje riziko podvodů i zneužití identity. Podobný systém ochrany přinesl nedávno také YouTube. TikTok zatím neoznámil, kdy bude nová funkce dostupná pro všechny uživatele ani zda se rozšíří do dalších zemí.
Zdroj: theverge.com
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