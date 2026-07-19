Španělský startup Sateliot chce přinést satelitní 5G do běžných telefonů. Chtěl by to zvládnout do dvou let

Zdroj: GPT
Španělský startup Sateliot oznámil, že chce získat 150 milionů eur (zhruba 3,7 miliardy korun) k rozšíření své flotily satelitů na nízké oběžné dráze Země. Nasbírané finanční prostředky chce použt také k vývoji technologie, která umožní poskytovat 5G připojení přímo běžným smartphonům bez nutnosti speciálního hardwaru. Společnost očekává že by satelitní služby mohla spustit začátkem roku 2028.
Přinese Sateliot satelitní 5G v telefonu do dvou let?
Sateliot vznikl v roce 2018 a původně se zaměřoval na satelitní připojení zařízení internetu věcí (IoT), například sledovacích jednotek pro nákladní dopravu nebo senzorů energetických sítí. Nyní ale mění strategii. Podle generálního ředitele Jaumeho Sanpery se otevřela nová příležitost díky možnosti integrovat standard 5G přímo do satelitní komunikace. Během příštího roku chce firma vypustit dalších 16 satelitů. Následovat mají větší družice, které budou schopny přenášet data, hlasové hovory i video přímo do běžných chytrých telefonů.
Na technologii spolupracuje s Telefónikou
Na vývoji přímého spojení mezi satelitem a telefonem spolupracuje Sateliot se společností Telefónica. Firma zároveň uzavírá partnerství s dalšími mobilními operátory, kteří chtějí rozšířit pokrytí do odlehlých oblastí bez mobilních vysílačů. Výhodou tohoto řešení je, že uživatel nebude potřebovat speciální satelitní telefon. Připojení by mělo fungovat na běžných smartphonech podporujících příslušné 5G standardy. Rozvoj Sateliotu rovněž zapadá do širší evropské strategie posílit vlastní vesmírnou infrastrukturu a snížit závislost na síti Starlink společnosti SpaceX Elona Muska.
Evropská kosmická agentura (ESA) plánuje během tří let investovat do kosmických projektů přibližně 22 miliard eur. Evropská komise zároveň navrhla vyhradit část rádiového spektra pro evropské společnosti nabízející satelitní komunikaci přímo s mobilními telefony. Na stejném trhu se kromě Starlinku snaží prosadit také Amazon Project Kuiper nebo společný podnik Vodafone a AST SpaceMobile, který rovněž vyvíjí přímé satelitní spojení s telefony.
Financování zatím není uzavřené
Sateliot stále hledá hlavního investora. Až 50 milionů eur by mohla získat formou úvěru a firma zároveň očekává, že až polovinu financování pokryjí veřejné evropské prostředky.
Evropská satelitní síť IRIS², za níž stojí společnosti Eutelsat, SES a Hispasat, se bude zpočátku soustředit především na širokopásmové připojení. Právě oblast přímého propojení satelitů s běžnými smartphony proto Sateliot považuje za svou největší příležitost.
Zdroj: thenextweb.com
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