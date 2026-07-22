Mít Dotekománii bez reklam a s předstihem? Vyzkoušejte výhody členství Premium

Zdroj: Dotekomanie.cz
Snahou redakce Dotekománie je přinášet aktuální zpravodajství, podrobné recenze a návody ze světa mobilních technologií v co nejčistší a nejběžnější podobě. Abychom si udrželi nezávislost a mohli vám nabídnout ještě lepší čtenářský zážitek, provozujeme předplatné Dotekománie Premium.
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Věděli jste, že…
Naše práce zdaleka nekončí jen u psaní článků. Letos jsme se pustili do vývoje vlastních modulů a pokročilých systémových rozšíření přímo na míru, abychom nemuseli spoléhat na řešení třetích stran. Naše infrastruktura je díky tomu výrazně efektivnější a náročnější výpočetní úkoly spojené s během webu odbavujeme přes vyhrazenou serverovou sestavu v prestižním datovém centru ve Frankfurtu.
Mimo to jsme posunuli web i po oficiální stránce. Získali jsme ISSN (mezinárodní číslo, které oficiálně eviduje uznávaná periodika) a stali se členy Unie vydavatelů i Asociace online vydavatelů.
Dotekománie.cz navíc oficiálně získala certifikaci podle Evropského aktu o svobodě médií (EMFA — evropský legislativní rámec na ochranu nezávislosti tisku) a potvrdila tak status plně transparentního a důvěryhodného média. Pro naši redakci je to nejen uznání dosavadní práce, ale také silný štít, který chrání náš nezávislý obsah před svévolí velkých digitálních platforem.
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