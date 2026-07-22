Mít Dotekománii bez reklam a s předstihem? Vyzkoušejte výhody členství Premium

• 22. 7. 2026#Ostatní
Mít Dotekománii bez reklam a s předstihem? Vyzkoušejte výhody členství Premium

Zdroj: Dotekomanie.cz

Snahou redakce Dotekománie je přinášet aktuální zpravodajství, podrobné recenze a návody ze světa mobilních technologií v co nejčistší a nejběžnější podobě. Abychom si udrželi nezávislost a mohli vám nabídnout ještě lepší čtenářský zážitek, provozujeme předplatné Dotekománie Premium.

Pokud o podpoře uvažujete nebo vás zajímá, co všechno členství obnáší, připravili jsme rychlý přehled výhod.

Co získáte s předplatným Dotekománie Premium

  • Komfortní čtení bez rušení
    • Kompletní odstranění bannerové reklamy na celém webu
    • Rychlejší načítání stránek a čistý design zaměřený na text
  • Exkluzivní a předběžný přístup
    • Přístup k připravovaným článkům ještě před jejich oficiálním vydáním
    • Možnost číst velké recenze a analýzy v první řadě
  • Komunitní funkce a podpora
    • Speciální odznáček u vašeho profilu v diskuzích pod články
    • Dobrý pocit z přímé podpory nezávislé redakce

Jedna káva měsíčně za lepší čtení

Cena předplatného je 35 Kč měsíčně – tedy méně než jedno espresso v kavárně. Pro aktivaci stačí být přihlášen k uživatelskému účtu a přejít na dedikovanou stránku.

Všem stávajícím i novým předplatitelům děkujeme za podporu – i díky vám vidíme, že tvorba poctivého technologického obsahu má smysl.

Kompletní informace a možnost aktivace najdete přímo na stránce dotekomanie.cz/premium/.

Věděli jste, že…

Naše práce zdaleka nekončí jen u psaní článků. Letos jsme se pustili do vývoje vlastních modulů a pokročilých systémových rozšíření přímo na míru, abychom nemuseli spoléhat na řešení třetích stran. Naše infrastruktura je díky tomu výrazně efektivnější a náročnější výpočetní úkoly spojené s během webu odbavujeme přes vyhrazenou serverovou sestavu v prestižním datovém centru ve Frankfurtu.

Mimo to jsme posunuli web i po oficiální stránce. Získali jsme ISSN (mezinárodní číslo, které oficiálně eviduje uznávaná periodika) a stali se členy Unie vydavatelů i Asociace online vydavatelů.

Dotekománie.cz navíc oficiálně získala certifikaci podle Evropského aktu o svobodě médií (EMFA — evropský legislativní rámec na ochranu nezávislosti tisku) a potvrdila tak status plně transparentního a důvěryhodného média. Pro naši redakci je to nejen uznání dosavadní práce, ale také silný štít, který chrání náš nezávislý obsah před svévolí velkých digitálních platforem.

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