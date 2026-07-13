Vivo přináší levného zástupce Y05e

Vivo Y05e | Zdroj: Vodafone
Nabídku telefonů v základní třídě rozšiřuje společnost Vivo, která bez velkého rozruchu odhaluje model nesoucí označení Y05e. Novinka s největší pravděpodobností bude dostupná především u mobilních operátorů a prodejní cena více méně odpovídá zvolené výbavě. Ovšem výrobce tentokrát šetřil, kde se dá. Výjimkou není ani jednoduchý design u celkového vnějšího zpracování.
Nic extra
Vivo Y05e si vysloužil 6,74palcový LCD panel, který dosahuje na HD+ rozlišení. Tradiční „Waterdrop“ výřez zabírá jen 5MPx selfie kamerka. Hardwarovou část zastupuje čipová sada Unisoc T606 a operační paměť RAM o velikosti 4 GB (+ 4 GB virtuálně). Dále se uživatelé musí spokojit s 64GB interním úložištěm.
Zadní strana obsahuje obyčejný 8MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou a 5 150mAh článek baterie, u kterého firma slibuje životnost až čtyři roky. Softwarová stránka je vyřešena operačním systémem Android 16 v rámci rozhraní OriginOS 6. Výpis specifikací uzavírá funkce dual-SIM, 3,5mm audio jack, certifikace odolnosti IP64 a MIL-STD-810.
První stránky v zahraničí lákají na zelené provedení v jediné konfiguraci paměti za prodejní cenu po přepočtu 3 260 Kč. Další dny či týdny mohou přinést výrazné rozšíření dostupnosti.
Zdroje: vodacom.co.za, gizmochina.com
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