Historie AI vyhledávání míří přímo do aplikace Google

Zdroj: Google
Google postupně protlačuje AI do všech svých služeb, což se týká i samotného Vyhledávání. Zde se nabízí AI režim, což je v podstatě chatbot primárně zaměřený na hledání, ale obsahuje i další možnosti. Ostatně je založen na Gemini. Až nyní jsme se dočkali jednoho podstatnějšího vylepšení.
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AI režim s historií
AI režim vyhledávání nabízí historii, tedy vlákna, která jste řešili. Funkce byla doposud dostupná jen ve webové verzi. Pokud jste k ní chtěli přistoupit na mobilu, nemohli jste použít Google aplikaci, museli jste si spustit přímo stránku pro Google Vyhledávání a pak přepnout na AI režim, kde je již taková možnost.
To se nyní mění a historie AI režimu ve Vyhledávání je nově k dispozici v Google aplikaci. Ukrývá se v menu na levé straně aplikace. Zde je kompletní historie všech vláken. U každé položky je menu, odkud jde dané vlákno smazat nebo ho rovnou s někým sdílet. Samozřejmostí je i vyhledávání v těchto vláknech.
Sice se jedná o drobné rozšíření, ale rozhodně je praktické a není nutné procházet webovou stránku. Navíc i sdílení bude jednodušší, tedy spíše rychlejší. Jediná věc, co zde ještě chybí, je možnost připnutí konkrétního vlákna v aplikaci, což by mohlo být praktické.
Zdroj: 9to5google.com
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