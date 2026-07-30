Konec zmatků v Pátracím centru: Google přidává jednu možnost

Zdroj: Dotekomanie.cz
Některé aplikace či služby jsou velmi jednoduché a dobře plní svůj hlavní úkol, ale sem tam i vývojáři zapomenou na nějakou základní funkci. To se dá říci o Pátracím centru od Googlu (Find Hub).
Odebrání zařízení
Jakmile si zprovozníte nové zařízení a dáte tam svůj účet, případně i propojíte nějak s Google účtem, tak v případě podpory dojde k zařazení do Pátracího centra. Jedná se o užitečnou funkci a poměrně jednoduchou, kterou následně využijete k hledání nebo i částečnému ovládání.
Chyběla zde ale jedna podstatná funkce, což mnozí vyčítali Googlu po dlouhou dobu. Jde o možnost odebrání zařízení z Pátracího centra. Konečně jsme se funkce dočkali a v detailu zařízení uvidíte novou položku. Jak je ukázáno níže, tak ještě není plně dopracována, chybí český text.
I tak odebrání zařízení z této služby ocení někteří uživatelé. Možnost byste měli mít již nyní v aplikaci. Je zde ale trochu nekonzistence, jelikož u některých je možnost hned uvedena jako na snímku výše, u jiných je pak skryta pod ozubeným kolečkem. Takovou možnost ale nemůžeme vůbec najít u mobilů a tabletů, kde je aktivní účet. U nich se nabízí restartování do továrního nastavení.
Zdroj: androidauthority.com
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