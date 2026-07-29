Apple odkládá uvedení svých chytrých brýlí, chce se vyhnout problémům ohledně soukromí, které vyvolaly brýle Meta

Zdroj: Dotekomanie.cz
Společnost Apple údajně odkládá uvedení svých prvních chytrých brýlí. Hlavním důvodem mají být obavy o soukromí. Firma proto údajně přepracovává hardware i software tak, aby se vyhnula kritice, která dlouhodobě provází chytré brýle Meta Ray-Ban.
Jak se Apple vypořádá se soukromím ve svých plánovaných chytrých brýlích?
Představení chytrých brýlí se očekává na konferenci WWDC v červnu příštího roku, samotný prodej by měl začít ještě ten samý rok. Meta patří mezi první výrobce, kterým se podařilo chytré brýle komerčně prosadit. Zařízení ale čelí kritice kvůli integrované kameře, která umožňuje pořizovat fotografie a videa. Přestože brýle signalizují nahrávání pomocí LED diody, řada lidí považuje toto řešení za nedostatečné a kontroverzní.
Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg chce Apple jít trochu jinou cestou. Údajně plánuje klást vyšší důraz na zpracování dat přímo v zařízení, zcela vynechá rozpoznávání obličejů.
Pravděpodobně nebude také používat režim, který nepřetržitě analyzuje okolní prostředí. Záznamy z brýlí by navíc neměly „přijít pod ruce“ externím společnostem.
Apple údajně testuje dvě varianty. První počítá s úplným odstraněním kamery. Brýle by i nadále nabízely AI funkce, telefonování nebo přehrávání zvuku, ale nebylo by možné pořizovat fotografie ani videa. Druhá varianta kameru zachovává, ta by však sloužila pouze k poskytování dat funkcím umělé inteligence. Uživatelé by s ní nemohli pořizovat fotografie ani nahrávat video. Podobný přístup se podle dřívějších spekulací připravuje také pro budoucí AirPods obsahující kamery.
Právě možnost pořizovat fotografie a videa je ale jednou z největších výhod chytrých brýlí. Pokud by Apple tuto funkci odstranil, mohl by tím výrazně omezit atraktivitu svého produktu.
Zdroj: neowin.net
Komentáře