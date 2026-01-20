Google Hodiny konečně dovolí zvolit způsob vypnutí budíku

Zdroj: Dotekomanie.cz
Každý uživatel má své preference, ale vyhovět všem je někdy moc náročné. U aplikací je to náročnější, ale někdy společnosti jednoduše zavedou změnu, která potěší jen část uživatelů, přičemž možnost volby by byla lepší. Google asi vyslyšel názory a do aplikace Hodiny přidává nastavení ukončení budíku.
Tapnutí nebo gesto
Aplikace Hodiny dnes nabízí více možností a dokonce jsme se dočkali i některých inteligentnějších nastavení. Poslední výrazná změna byla ale uvedena v první polovině minulého roku, ale podstatnější novinka přichází až nyní. Ne každý je milovníkem vypnutí budíku pomocí gesta nebo jednoduchého kliknutí na tlačítko. Právě v tomto ohledu aplikace konečně dává na výběr a vy si budete moci zvolit metodu, kterou preferujete.
V nastavení aplikace přibyla nová položka pro upravení zobrazení ukončení vyzvánění, případně odložení. Jak můžete vidět, nabízí se dvě volby, kde první umožňuje ovládání pomocí kliknutí na tlačítko, druhé pak umožňuje ovládání pomocí gest, tedy „swipování“. Více v rámci nastavení zde není, ale i tak se jedná o zajímavý posun.
Něco podobného jsme viděli u aplikace Google Telefon, kde je také možnost volby v tom, jak přijímat nebo odmítat telefonní hovory. Tato novinka v aplikaci Hodiny je již nyní k dispozici u části uživatelů a postupně se dostane k dalším. Zde asi netřeba vyhlížet aktualizaci aplikace, Google pravděpodobně dělá aktivaci vzdáleně skrze své servery.
