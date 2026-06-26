YouTube Shorts mění rozhraní: Režim čisté obrazovky a konec palců dolů

• 26. 6. 2026#Android #iOS
YouTube Shorts mění rozhraní: Režim čisté obrazovky a konec palců dolů

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Na YouTube Shorts probíhal experiment se změnou rozhraní. Testování skončilo a společnost představila nové rozhraní pro vertikální videa. I tak jsme se dočkali jedné funkce navíc.

Pro milovníky doomscrollingu

Začneme pozitivní zprávou pro milovníky tohoto formátu videí. Samotné rozhraní má poměrně dost prvků, což může některé iritovat. Proto vývojáři zakomponovali novou funkci, která se ukrývá v menu pod třemi tečkami v horním pravém rohu. Do nabídky byla přidána položka Clear Screen. Po aktivaci dojde na odebrání většiny prvků, zůstane jen jedno tlačítko pro návrat do běžného režimu a pak spodní nabídka aplikace Youtube.

youtube shorts update clean scree width 800 format webp

Zdroj: Youtube

Změny dopadají i na samotnou nabídku, odkud byly odebrány hodnotící prvky. Místo palců nahoru a dolů je zde nově jen srdíčko. Máte tak možnost hodnotit video kladně nebo nic. Youtube se rozhodl, že nebude dávat možnost hodnocení palců dolů u tohoto formátu. Změna se naštěstí nedotkne běžných videí.

youtube shorts like heart button width 800 format webp

Zdroj: Youtube

Ačkoliv je délka tohoto formátu videí omezena na 3 minuty, tak pro některé se jedná o příliš dlouhou dobu. Nově ale nemusí stále držet prst na obrazovce pro dvojnásobnou rychlost. Stačí navíc potáhnout prstem dolů a daná rychlost se zamkne. Navíc při pozastavení videa se nahoře nabízí nová ikona pro vypnutí zvuku.

Zdroj: 9to5google.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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