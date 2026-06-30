WhatsApp nově přidává varování proti podvodům při propojení zařízení k vašemu účtu

Zdroj: Dotekománie
WhatsApp nabízí bezpečnostní funkci, která pomáhá zabránit jednomu z nejčastějších způsobů krádeže účtů. Nové upozornění se zobrazí ve chvíli, kdy se někdo pokusí připojit cizí zařízení k vašemu WhatsAppu.
WhatsApp nás varuje v případě podezřelého připojení zařízení
Pro útočníky je poměrně složité prolomit samotné zabezpečení aplikace. Je pro ně mnohem snazší uživatele přesvědčit, aby sami zadali ověřovací kód nebo potvrdili připojení nového zařízení. Typický scénář začíná zprávou s odkazem na fiktivní soutěž nebo prosbou o hlasování. Po otevření stránky je uživatel vyzván k zadání telefonního čísla a následně ověřovacího kódu, který ve skutečnosti slouží k propojení útočníkova zařízení s jeho účtem WhatsApp.
Pokud aplikace vyhodnotí požadavek na připojení zařízení jako podezřelý, zobrazí bezpečnostní upozornění ještě před dokončením procesu.
Součástí varování je informace o přibližné poloze zařízení, které se pokouší účet připojit, i vysvětlení, jaká oprávnění by po úspěšném propojení získalo. Uživatel se pak může rozhodnout, zda připojení povolí, nebo zruší.
Meta doporučuje aktivovat také dvoufázové ověření. To přidává další bezpečnostní vrstvu v podobě PINu, bez kterého nelze účet znovu aktivovat ani připojit na novém zařízení. Vyplatí se také pravidelně kontrolovat seznam propojených zařízení v nastavení aplikace. Pokud se zde objeví neznámé zařízení, lze jej okamžitě odpojit.
Nová ochrana je dostupná pro WhatsApp na Androidu i iOS. I přes to je však dobré dodržovat jednoduché pravidlo: nikdy nezadávat ověřovací kód ani neskenovat QR kód jen proto, že vás o to někdo požádal prostřednictvím zprávy.
Zdroj: wabetainfo.com
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