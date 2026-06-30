HMD chystá novou sérii C2

HMD C2P | Zdroj: @smashx_60
První dva zástupce od společnosti HMD Global pod zbrusu novou sérií odhaluje aktuální únik, který přináší bližší podrobnosti týkající se modelů s označením C2 a C2P. Novinky zapadnou do segmentu střední třídy, kde ovšem budou patřit spíše k průměru. Vydaný příspěvek od prověřeného zdroje opět odkrývá klíčové specifikace a finální podobu zařízení.
Ohraná písnička
Přírůstek C2 nabídne 6,78palcový AMOLED displej s Full HD+ rozlišením, 90Hz obnovovací frekvencí a maximálním jasem 1 000 nitů. Vnitřní stránku složí z čipové sady Snapdragon 4 Gen 4, 6GB operační paměti RAM a 128/256GB interního úložiště. Na své bedra dostane 6 000mAh článek baterie podporující technologii rychlého 33W nabíjení. Dále ještě ponese tři objektivy fotoaparátu (50 + 2 + 0,3 MPx).
Součástí výbavy bude také 50MPx selfie kamerka, 3,5mm audio jack, boční snímač otisků prstů, certifikace IP54 nebo duální stereo reproduktory s funkcí OZO Audio. Druhý model C2P by měl u čelního panelu získat vyšší 120Hz obnovovací frekvenci a jas až 1 500 nitů. Další zlepšení lze zpozorovat u dvou ze tří snímačů (64 + 8 + 0,3 MPx) v zadní části.
Příjemným benefitem se stane nasazená technologie NFC a vyšší certifikace odolnosti IP65. Oba zástupci poběží pod operačním systémem Android 16. Výrobce chystá několik lákavých barevných provedení, přičemž prodejní ceny údajně budou v rozmezí od 150 do 200 eur (tj. cca 3 639 – 4 852 Kč). Nové informace můžeme očekávat venku již v nejbližším období.
Zdroje: gizmochina.com, x.com, x.com
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