Honor nezahálí a údajně chystá telefon s baterií 14 000 mAh

Honor X80 Pro Max | Zdroj: Honor
Honor podle nejnovějších informací pracuje na telefonu s baterií, která by měla nabídnout úctyhodnou kapacitu 14 000 mAh. Pokud se informace potvrdí, půjde o jednu z největších baterií, jaká se kdy objevila v běžném telefonu vůbec.
Dostane budoucí Honor baterii s největší kapacitou?
S informací přišel známý tipér Digital Chat Station na síti weibo. Přestože značku přímo nejmenoval, indicie z příspěvku poukazují právě na Honor. Zařízení se údajně nachází ve fázi NPI (New Product Introduction), tedy ve fázi testování a ověřování před zahájením výroby.
Honor v posledních měsících sází na telefony s nadprůměrnou výdrží. Nedávno představený Honor X80 Pro Max nabízí baterii s kapacitou 11 000 mAh, která patří mezi největší, jakou v současných smartphonech můžeme nalézt.
Dřívější spekulace hovořily také o modelu Honor Power3 s baterií mezi 11 000 a 12 000 mAh. Není vyloučeno, že právě tento telefon nakonec dostane ještě větší 14 000mAh akumulátor, zatím to ale nikdo nepotvrdil.
Zatím není jasné, kdy by mohl být nový model představen ani jaké nabídne další specifikace. Je však zřejmé, že Honor dává přednost extrémní výdrži baterie před co nejtenčím tělem zařízení. Pokud se telefon s baterií 14 000 mAh skutečně dostane na trh, mohl by při běžném používání nabídnout výdrž v řádu několika dní na jedno nabití, což je sen nejednoho z nás.
Zdroj: gsmarena.com
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