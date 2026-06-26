Unikly nové detaily o Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2. Samsung chystá nové zdravotní funkce

Galaxy Watch Ultra; zdroj: Dotekománie
Do představení nové generace chytrých hodinek Samsungu zbývá přibližně měsíc, ale internet už zaplavují první úniky. Nejnovější informace naznačují, že Galaxy Watch 9 a Galaxy Watch Ultra 2 dostanou několik nových zdravotních funkcí a drobné designové změny.
Samsung brzy představí novou generaci hodinek Galaxy Watch
Na uniklých snímcích se objevuje funkce Heart Health Score, kterou Samsung představil již dříve. Systém má vyhodnocovat stav kardiovaskulárního zdraví a poskytovat uživateli přehledné skóre. Další novinkou je funkce Vitals Score, která během spánku analyzuje pět zdravotních ukazatelů: srdeční tep, variabilitu srdečního rytmu (HRV), dechovou frekvenci, teplotu pokožky a okysličení krve.
Hodinky upozorní na příliš hlasité prostředí
Zajímavě vypadá také nová funkce pro ochranu sluchu. Hodinky by měly sledovat úroveň okolního hluku a upozornit uživatele, pokud se dlouhodobě nachází v prostředí, které může poškodit sluch.
Na uniklých obrázcích se objevuje také zatím neznámá funkce související s pobytem pod vodou. Samsung zde uvádí text „Měření začne, jakmile budete pod vodou“, podrobnosti ale zatím nejsou úplně zřejmé.
Ultra 2 dostanou funkce pro běžce
Galaxy Watch Ultra 2 by měly nabídnout také nový režim Trail Run, který využívá mapové podklady pro běh v přírodě a na turistických trasách. Právě outdoorové funkce patří mezi hlavní oblasti, na které Samsung u modelu Ultra dlouhodobě cílí.
Podle uniklých informací budou Galaxy Watch 9 dostupné ve velikosti 40 mm a v barvách Cream a Graphite. Větší 44mm varianta má dorazit v provedeních Graphite a Silver. Galaxy Watch Ultra 2 by měly být k dispozici v barvách Titanium Gray a Titanium Silver.
Další úniky naznačují, že Galaxy Watch Ultra 2 dostanou mírně hranatější design a tenčí rámečky kolem displeje. Samsung by tak mohl svůj nejvyšší model vizuálně více odlišit od běžné řady Galaxy Watch. Oficiální představení se očekává na akci Galaxy Unpacked na konci července, kde Samsung pravděpodobně ukáže také nové skládací telefony Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip.
Zdroj: androidpolice.com
Komentáře