Ulefon Armor Mini 5: Tlačítka a Android v unikátní kombinaci

Zdroj: Ulefon
Na trhu najdete mnoho různých mobilů a výrobci sem tam experimentují, ale asi byste v roce 2026 nečekali tlačítkový mobil se systémem Android. Zde ale nemáme na mysli QWERTY klávesnici, ale původní, tzv. T9. Právě taková je novinka Ulefon Armor Mini 5.
Odolný, tlačítkový, s dotykovým displejem
Ulefon Armor Mini 5 je skutečně jeden z mála mobilů, který nabízí běžnou konstrukci hloupých mobilů, ale jako systém je zde Android. Hodně netradiční kombinace by mohla nalákat některé ke koupi, zejména pokud jsou zvyklí na běžné tlačítkové mobily. Samotná výbava je ale poněkud chudší.
Sice se nabízí tlačítkové ovládání, ale displej je dotykový. Má jen 2,8palcovou úhlopříčku a velmi nízké rozlišení. O fotografické výbavě se raději nebudeme bavit, jelikož přední i zadní foťák mají rozlišení 0,3 MPx. Baterie nabízí kapacitu 2500 mAh a jde ji podle všeho vyjmout po odšroubování zadního krytu.
Ulefon Armor Mini 5 splňuje nejrůznější certifikace kolem odolnosti a také má robustní zpracování. Asi byste si řekli, že se jedná o zajímavou kombinaci, ale je zde několik ústupků. Novinka má sice Android, ale jedná se o Android 11. Má předinstalovanou aplikaci WhatsApp, ale není jasné, jestli je k dispozici Obchod Play. Ulefon Armor Mini 5 nedisponuje WiFi, takže nejde použít ani jako hotspot. Nabízí se jen LTE a Bluetooth ve verzi 2.1. Ve specifikacích jsme nenašli ani jednu zmínku o GPS.
Novinka má již českou cenu a přijde na 2 295,22 Kč, přičemž aktuálně je ve slevě za 2 086,55 Kč na oficiálních stránkách výrobce.
Specifikace Ulefon Armor Mini 5
- displej: 2,8 palců, 240 x 320 pixelů, dotykový displej
- procesor: MediaTek MT6739
- RAM: 1 GB
- úložiště: 8 GB (podpora microSD karet až do 64 GB)
- Operační systém: Android 11
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM + microSD slot
- Foťáky:
- zadní: 0,3 Mpx (hlavní, nahrávání 1080p)
- přední: 0,3 Mpx (selfie, nahrávání 720p)
- IP68 (voděodolnost do hloubky až 2,0 m po dobu 30 minut) + IP69K + MIL-STD-810H
- 3,5mm audio jack
- Konektivita: 4G LTE, Bluetooth 2.1, USB-C
- rozměry a hmotnost: 142 x 62 x 16,5 mm, 170 gramů
- baterie a nabíjení: 2500 mAh (typicky 2520 mAh), 5W nabíjení
Zdroj: androidheadlines.com
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