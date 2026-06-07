Google vylepšuje stahování fotek přes Takeout

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google Fotky patří mezi ty populárnější služby, zejména pak schopnost zálohovat cokoliv, co vyfotíte nebo natočíte. Někteří si ale cení možnosti stažení všeho, co je zálohované v cloudu u Googlu. K tomu slouží funkce Google Takout, tedy Export dat Google. Do této chvíle jste si ale mohli vždy stáhnout jen všechny fotky najednou, nebo prostě nic. To se nyní mění.
Jen ty nové
Zástupce společnosti Google zveřejnil na fóru novinku, která se týká právě možnosti stahování fotek a videí ze služby Google Fotky. V zásadě platí, že si musíte první stáhnout vše najednou v prvním kroku. Pak si můžete nastavit možnost „Exportovat každé 2 měsíce po dobu jednoho roku“.
To v podstatě znamená, že následující zálohy budou obsahovat jen novější snímky a videa vytvořená od posledního plného stažení všeho, co je v cloudu. Kromě toho si můžete nastavit, jestli se mají stahovat ve formátu zip nebo tgz. Velikost se dá nastavit na 1 GB, 2 GB, 4 GB, 10 GB nebo 50 GB.
Je nutné upozornit, že ve službě takeout.google.com musí zvolit jen export pro Google Fotky, jinak se vám tato možnost nenabídne. Asi novinku nevyužije každý, ale může se hodit těm, co chtějí zálohovat snímky v jiném cloudu, případně lokálně.
Zdroj: androidauthority.com
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