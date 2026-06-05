OnePlus chystá vydání dvojice Turbo 6X a 6X Pro

OnePlus Turbo 6V | Zdroj: OnePlus
Čínská firma OnePlus připravuje oživení produktové nabídky, o které se postarají rovnou dvě mobilní novinky. Mezi širokou veřejnost vychází čím dál více podrobností kolem modelů s názvem Turbo 6X a Turbo 6X Pro. Výrobce by měl přejít k oznámení do čtvrtka 18. června, což potvrdil sám výkonný ředitel Li Jie Louis na sociální síti Sina Weibo.
Lehký nadprůměr
Verze Turbo 6X má dostat 6,72palcový LCD displej s Full HD+ rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Pod ním poběží čipová sada Dimensity 7300 nebo 7400 od MediaTeku. U paměťových konfigurací budou kombinovat 6/8/12GB operační paměť RAM s 128/256/512GB interním úložištěm. Baterie o velikosti 7 000 mAh přinese technologii rychlého 45W nabíjení.
Záda ponesou dva objektivy fotoaparátu (50 + 2 MPx), kdežto přední panel doplní základní 8MPx selfie kamerka. Součástí výbavy bude také certifikace odolnosti IP64 či boční skener otisků prstů. Druhý zástupce Turbo 6X Pro získá 6,78palcový AMOLED displej s 1,5K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí.
Do hardwarové stránky nasadí čipset Snapdragon 7s Gen 4 od Qualcommu, 6/8/12/16GB operační paměť RAM a 128/256/512GB nebo 1TB interní úložiště. Zadní stranu kromě 8 000mAh baterie ještě zaberou dva fotoaparáty (50 + 8 MPx). Do výbavy mají připsat i certifikaci odolnosti IP69, 16MPx selfie kamerku a čtečku otisků prstů přímo pod čelním panelem.
Zařízení v základu nabídnou operační systém Android 16 v rámci platformy ColorOS 16 a jejich prodejní cena po přepočtu může lehce přesahovat hranici 3 000 Kč. Ovšem to bychom měli brát s hodně velkou dávkou rezervy.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com
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